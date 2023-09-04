Вы прекрасно знаете об интересе «Реала» к Мбаппе. «Сливочные» не первый год пытаются подписать француза. В этом году Килиан, казалось, максимально приблизился к переезду на «Бернабеу».

Он не поехал с «ПСЖ» в азиатское турне, не участвовал в предсезонных матчах и даже не попал в заявку парижан на первый матч нового сезона Лиги 1. Сообщалось, что Аль-Хелайфи пригрозил капитану сборной скамейкой запасных на весь сезон. Более того, руководство «ПСЖ» считало, что Мбаппе заключил с «Реалом» тайное соглашение о бесплатном трансфере в 2024 году.

Но все закончилось мирно. Килиан остался в Париже, контракт с клубом не продлил и продолжает стабильно выступать за «ПСЖ».

А ведь Мбаппе ждали в «Мадриде». Карвахаль верил, что летом француз наконец окажется в «королевском клубе».

Об этом рассказал сам Дани в беседе с журналистами:

«Я не собираюсь лгать и говорить, что мы не обсуждали ситуацию с Мбаппе. Во время предсезонной подготовки звучали самые разные мнения. Кто-то думал, что он перейдет, кто-то говорил, что он не перейдет.

Лично я думал, что трансфер Мбаппе в «Реал» состоится. Когда его исключили из тура «ПСЖ» по Японии, мы думали, что его подписание близко. Мы тогда спрашивали у наших французов: «Он вам что-нибудь рассказывает?» А они отвечали: «Нет, нет».

Может, в следующем сезоне Дани все же дождется трансфера Килиана в «Мадрид»?