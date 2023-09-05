22 комментария

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Все прошедшее лето муссировались слухи о возможно переходе Мбаппе в «Реал». В итоге нападающий остался в «ПСЖ», но так и не продлил контракт, истекающий в конце сезона.

На выходных форвард «ПСЖ» сделал дубль в матче против «Лиона» (4:1) в 4-м туре Лиги 1. 26 августа он дважды поразил ворота «Ланса» (3:1). В обоих этих матчах он вышел с первой минуты.

Также Мбаппе забил «Тулузе» (1:1) 19 августа, выйдя на замену. С 5 голами он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции, опередив Виссама Бен-Йеддера («Монако») и Мостафу Мохамеда («Нант»).