22 комментария

Мбаппе уже не ждут в Мадриде – на «Сантьяго Бернабеу» замечены уникальные футболки, посвященные французу🤬🤬🤬
Посмотрите значение слова Puta в словаре.
Все прошедшее лето муссировались слухи о возможно переходе Мбаппе в «Реал». В итоге нападающий остался в «ПСЖ», но так и не продлил контракт, истекающий в конце сезона.
На выходных форвард «ПСЖ» сделал дубль в матче против «Лиона» (4:1) в 4-м туре Лиги 1. 26 августа он дважды поразил ворота «Ланса» (3:1). В обоих этих матчах он вышел с первой минуты.
Также Мбаппе забил «Тулузе» (1:1) 19 августа, выйдя на замену. С 5 голами он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции, опередив Виссама Бен-Йеддера («Монако») и Мостафу Мохамеда («Нант»).
Я тоже не жду его в Реале. Если бы перешёл в этом году, ещё плюс минус можно было бы посмотреть,. Но когда у человека есть мечта, он обычно прошибает головой стены на пути к ней, а не остаётся в великом чемпионате Франции за бабло
Ведь действительно , Мбаппе сразу же озвучил желание остаться , он только и делал что говорил , что этот сезон в Париже , а Мадрид в свою очередь ничего не предпринимал . Фантазии и ожидания СМИ и общественности это их проблемы .