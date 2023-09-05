Говорит Мадрид
Блог

Мбаппе уже не ждут в Мадриде – на «Сантьяго Бернабеу» замечены уникальные футболки, посвященные французу🤬🤬🤬

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Посмотрите значение слова Puta в словаре.

Все прошедшее лето муссировались слухи о возможно переходе Мбаппе в «Реал». В итоге нападающий остался в «ПСЖ», но так и не продлил контракт, истекающий в конце сезона.

На выходных форвард «ПСЖ» сделал дубль в матче против «Лиона» (4:1) в 4-м туре Лиги 1. 26 августа он дважды поразил ворота «Ланса» (3:1). В обоих этих матчах он вышел с первой минуты.

Также Мбаппе забил «Тулузе» (1:1) 19 августа, выйдя на замену. С 5 голами он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции, опередив Виссама Бен-Йеддера («Монако») и Мостафу Мохамеда («Нант»).

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JohnnyMadsen
Надеюсь его не подпишут никогда. Если он и правда хотел играть за Реал, то закрытая дорога в клуб будет адекватным ответом на его действия. Реал без Мбаппе будет таким же большим клубом, а вот будет ли Мбаппе без Реала тем, кем хочет стать это большой вопрос.
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yubaba
Я смотрю, таких больших игроков опередил в чемпионате. Мощно.
Я тоже не жду его в Реале. Если бы перешёл в этом году, ещё плюс минус можно было бы посмотреть,. Но когда у человека есть мечта, он обычно прошибает головой стены на пути к ней, а не остаётся в великом чемпионате Франции за бабло
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Так а что изменилось за последние пару месяцев? Реал никаких контрактов не предлагал, Мбаппе сразу заявил, что хочет остаться ещё на сезон в ПСЖ и что не будет активировать опцию по продлению контракта. Знаем, что саудиты предлагали космическое бабло, но он почему-то не уехал, что не сходится с утверждением, что ему важны только деньги. ПСЖ сначала выставили на трансфер, но видимо предложений кроме СА не было, потом отстранили от тренировок и игры, а потом заявили, что переговоры были продуктивными и вернули его в с состав. А по факту новым контрактом до сих пор не пахнет, Мбаппе ничего больше тоже не говорил и не делал. Самое интересное начнётся зимой, за полгода до окончания контракта, вот тогда и станет понятно что к чему ведь не думаю, что даже если Перес и будет с черепахой вести переговоры то в этот раз будет верить обещаниям и потребует заключить предварительный контракт сразу, а не устно договориться.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moscwow
Ответ Ophiomorph
Так а что изменилось за последние пару месяцев? Реал никаких контрактов не предлагал, Мбаппе сразу заявил, что хочет остаться ещё на сезон в ПСЖ и что не будет активировать опцию по продлению контракта. Знаем, что саудиты предлагали космическое бабло, но он почему-то не уехал, что не сходится с утверждением, что ему важны только деньги. ПСЖ сначала выставили на трансфер, но видимо предложений кроме СА не было, потом отстранили от тренировок и игры, а потом заявили, что переговоры были продуктивными и вернули его в с состав. А по факту новым контрактом до сих пор не пахнет, Мбаппе ничего больше тоже не говорил и не делал. Самое интересное начнётся зимой, за полгода до окончания контракта, вот тогда и станет понятно что к чему ведь не думаю, что даже если Перес и будет с черепахой вести переговоры то в этот раз будет верить обещаниям и потребует заключить предварительный контракт сразу, а не устно договориться.
Все верно, ни Мбаппе, ни Реал публично ни слова друг о друге не сказали летом, просто фанаты обезумели от идеи, что Мбаппе был доступен для продажи и значит Перес должен был бежать и покупать его тут же, ведь он обещал его привезти. Но пока все идет так, как и планировалось изначально на 2024 год, чем закончится уже другой вопрос
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JohnnyMadsen
Ответ Кулёс
Комментарий скрыт
Еще отложили на реабилитацию учеников лямасии , а то скоро после очередного обсера в ЛЧ бчк их заставит еду развозить и бутылки собирать.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Ответ СЛИВОЧНЫЙ
Продлевать контракт то зачем было до 2026? Реал рассчитывал что Мбаппе годик поиграет и уйдет БЕСПЛАТНО к ним. Но теперь этого не будет!
А можно новость с подтверждением, что Мбаппе продлил контракт, пожалуйста?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Saniya Islamhan
Ответ Кулёс
Комментарий скрыт
на сколько я знаю за подкуп судей дело завели на Барсу, а гонят все на реал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Если вижу говновость на ветке Реала - это 100% федоров автор. Тебе сколько лет, мальчик? Как можно раз за разом такой шлак постить? Уважения к себе же нужно иметь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Реал и Перес никому ничего в это ТО не обещал, а то что журналисты хайпились на этой теме это их проблемы. Лично я не сомневался что он не приедет этим летом, так как тратить на трансфер больше 300 миллионов это самому себя загонять в яму. Всё будет зависеть от него самого, не продлится, милости просим, продлится - досвидос.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Напомнило наскальные росписи про Обаму в подъездах Мухосраново.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sabit Mamedov
Ответ Ophiomorph
Так а что изменилось за последние пару месяцев? Реал никаких контрактов не предлагал, Мбаппе сразу заявил, что хочет остаться ещё на сезон в ПСЖ и что не будет активировать опцию по продлению контракта. Знаем, что саудиты предлагали космическое бабло, но он почему-то не уехал, что не сходится с утверждением, что ему важны только деньги. ПСЖ сначала выставили на трансфер, но видимо предложений кроме СА не было, потом отстранили от тренировок и игры, а потом заявили, что переговоры были продуктивными и вернули его в с состав. А по факту новым контрактом до сих пор не пахнет, Мбаппе ничего больше тоже не говорил и не делал. Самое интересное начнётся зимой, за полгода до окончания контракта, вот тогда и станет понятно что к чему ведь не думаю, что даже если Перес и будет с черепахой вести переговоры то в этот раз будет верить обещаниям и потребует заключить предварительный контракт сразу, а не устно договориться.
зато в Париже и деньги, и более-менее спортивная карьера. Чего нет в СА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Brigande
Ответ Ophiomorph
Так а что изменилось за последние пару месяцев? Реал никаких контрактов не предлагал, Мбаппе сразу заявил, что хочет остаться ещё на сезон в ПСЖ и что не будет активировать опцию по продлению контракта. Знаем, что саудиты предлагали космическое бабло, но он почему-то не уехал, что не сходится с утверждением, что ему важны только деньги. ПСЖ сначала выставили на трансфер, но видимо предложений кроме СА не было, потом отстранили от тренировок и игры, а потом заявили, что переговоры были продуктивными и вернули его в с состав. А по факту новым контрактом до сих пор не пахнет, Мбаппе ничего больше тоже не говорил и не делал. Самое интересное начнётся зимой, за полгода до окончания контракта, вот тогда и станет понятно что к чему ведь не думаю, что даже если Перес и будет с черепахой вести переговоры то в этот раз будет верить обещаниям и потребует заключить предварительный контракт сразу, а не устно договориться.
Наконец-то вменяемый комментарий . Плюс .
Ведь действительно , Мбаппе сразу же озвучил желание остаться , он только и делал что говорил , что этот сезон в Париже , а Мадрид в свою очередь ничего не предпринимал . Фантазии и ожидания СМИ и общественности это их проблемы .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий