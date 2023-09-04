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До мурашек! «Сантьяго Бернабеу» спел знаменитую «Hey Jude» в честь Джуда Беллингема💜💜💜

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Он заслужил.

«Hey Jude» - песня британской рок-группы The Beatles, она была записана 1 августа 1968 года. По результатам голосования песня признана самой любимой из песен The Beatles среди британцев. Песню сочинил Пол Маккартни, чтобы утешить Джулиана, сына Джона Леннона, во время развода его родителей.

20-летний англичанин отличился и в каждом из первых трех туров, в том числе отметившись дублем против «Альмерии» (3:1).

Последним футболистом «Реала», начинавшим с голов в 4 играх чемпионата Испании, был Криштиану Роналду. Тогда на его счету тоже было 5 голов на аналогичном отрезке в сезоне-2009/10. На 5-м матче его серия прервалась.

До португальца забить в 4 играх удавалось лишь Пепильо в 1960 году.

13 комментариев

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Артём Поддубный
только 4 матча а уже песни поют. видно что Джуд зацепил фанатов Реала.
+11
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A.G
представляю, как бы на родине Битлз в Ливерпуле, полный Энфилд пел эту песню в честь Беллингема
+8
-1
+7
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Adi Sars
Ответ A.G
представляю, как бы на родине Битлз в Ливерпуле, полный Энфилд пел эту песню в честь Беллингема
Споют когда ливерпуль будет в ЛЧ
+4
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Гоша Адамов
Ответ A.G
представляю, как бы на родине Битлз в Ливерпуле, полный Энфилд пел эту песню в честь Беллингема
Или на этихаде, где hey Jude поют на каждом матче
+1
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Денис Оськин
Пусть у английских фанов петь поучатся
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-2
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BAGRAM-1989
Мадридский "Реал" ждёт напряженный сезон. Мощного усиления не последовало. Карло Анчелотти будет практиковать различные системы и использовать практически всех игроков. А Беллингем в настоящее время играет на позиции мастера Кака в "Милане" Анчелотти великих времен.
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дамьен
Ответ Артём Поддубный
только 4 матча а уже песни поют. видно что Джуд зацепил фанатов Реала.
Вы случаем не капитан фк "Очевидность", сударь?)
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Ivang King
Ответ Артём Поддубный
только 4 матча а уже песни поют. видно что Джуд зацепил фанатов Реала.
Ничего удивительного, особенно после последнего матча, его нога в добавленное время подарила нам доп 2 очка
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Артём Поддубный
Ответ дамьен
Вы случаем не капитан фк "Очевидность", сударь?)
ага, капитан)
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Артём Поддубный
Ответ Ivang King
Ничего удивительного, особенно после последнего матча, его нога в добавленное время подарила нам доп 2 очка
он не один такой матч уже был, с Седьмой тоже он принес очки. красавец, Джуд
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Ivang King
Ответ Артём Поддубный
он не один такой матч уже был, с Седьмой тоже он принес очки. красавец, Джуд
Я знаю, почему выделил именно этот матч, потому что на последних минутах приговорил.
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Артём Поддубный
Ответ Ivang King
Я знаю, почему выделил именно этот матч, потому что на последних минутах приговорил.
Если продолжит также станет иконой на Бернабеу.
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Ivang King
Ответ Артём Поддубный
Если продолжит также станет иконой на Бернабеу.
Однозначно, главное чтоб травмы его обошли стороной 🙏
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