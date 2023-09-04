13 комментариев

Он заслужил.

«Hey Jude» - песня британской рок-группы The Beatles, она была записана 1 августа 1968 года. По результатам голосования песня признана самой любимой из песен The Beatles среди британцев. Песню сочинил Пол Маккартни, чтобы утешить Джулиана, сына Джона Леннона, во время развода его родителей.

20-летний англичанин отличился и в каждом из первых трех туров, в том числе отметившись дублем против «Альмерии» (3:1).

Последним футболистом «Реала», начинавшим с голов в 4 играх чемпионата Испании, был Криштиану Роналду. Тогда на его счету тоже было 5 голов на аналогичном отрезке в сезоне-2009/10. На 5-м матче его серия прервалась.

До португальца забить в 4 играх удавалось лишь Пепильо в 1960 году.