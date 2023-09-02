Работы на «Сантьяго Бернабеу» почти завершены. Наконец «Реал» может вернуться домой.

«Королевский клуб» проведет первый домашний матч на «Бернабеу» против «Хетафе». При этом арену все еще продолжают реконструировать. До декабря стадион будет совмещать проведение матчей и строительных работ.

Но встреча с «Хетафе» уже может войти в историю. Дело в том, что во время матча чашу «Бернабеу» впервые может закрыть крыша.

В субботу в Мадриде ожидается сильный дождь. По сведениям As, руководство «королевского клуба» посчитало это отличным поводом впервые использовать новую раздвижную крышу «Бернабеу». Механизм был протестирован в понедельник 28 августа, утверждает издание. Крыша полностью накрывает чашу за 15 минут.

Также в субботнем матче зрители посетят новые трибуны, VIP-зоны и увидят часть масштабного табло на 360 градусов.

Полноценное открытие арены назначено на зиму. Изначально обновленный «Бернабеу» должен был предстать перед фанатами 14 декабря. В этот день в 1947 году «Реал» провел первый матч на «Нуэво Чамартин» – арене, которую вскоре назовут в честь легендарного Сантьяго Бернабеу. Но открытие стадиона перенесли на 23 декабря, пишет As.

Интересно увидеть конечный результат работ, которые начались еще в 2019 году?