В последний день трансферного окна Одриосола покинул «Реал», за который выступал с 2018 года. Защитник вернулся в родной «Сосьедад», подписав контракт до конца сезона-2028/29.

В соцсетях Альваро эмоционально обратился к «Мадриду» и его болельщикам:

«Мое самое искреннее уважение к «Бернабеу», потому что только внутри этого стадиона можно понять его величие. Я так благодарен болельщикам, потому что они всегда вознаграждали меня. Я горжусь тем, что прикоснулся к таинственности этого храма, он оставит мне неописуемые воспоминания.

Когда все закончится, я скажу, что носил футболку самого успешного клуба в истории, я скажу, что выступал за ту мифическую команду, скажу, что играл в футбол среди гигантов… Навсегда останусь одним из вас. А теперь я возвращаюсь домой».

Свое обращение Одриосола закончил цитатой из «Божественной комедии» Данте: «Чем существо совершеннее, тем оно восприимчивее к наслаждению и к страданию».

В комментарии к защитнику пришли его теперь уже бывшие одноклубники.

Будучи футболистом «Реала», Альваро дважды уходил в аренду – в «Баварию» и «Фиорентину». С мюнхенцами он взял Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. С «Мадридом» Альваро завоевал Кубок короля и дважды – клубный чемпионат мира.

Чем вам запомнится Одриосола в составе «сливочных»? Делитесь воспоминаниями в комментах.