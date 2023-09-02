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Одриосола вернулся в «Сосьедад». Альваро трогательно обратился к «Реалу» и его болельщикам

Альваро Одриосола Альваро Одриосола
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В последний день трансферного окна Одриосола покинул «Реал», за который выступал с 2018 года. Защитник вернулся в родной «Сосьедад», подписав контракт до конца сезона-2028/29.

В соцсетях Альваро эмоционально обратился к «Мадриду» и его болельщикам:

«Мое самое искреннее уважение к «Бернабеу», потому что только внутри этого стадиона можно понять его величие. Я так благодарен болельщикам, потому что они всегда вознаграждали меня. Я горжусь тем, что прикоснулся к таинственности этого храма, он оставит мне неописуемые воспоминания.

Когда все закончится, я скажу, что носил футболку самого успешного клуба в истории, я скажу, что выступал за ту мифическую команду, скажу, что играл в футбол среди гигантов… Навсегда останусь одним из вас. А теперь я возвращаюсь домой».

Свое обращение Одриосола закончил цитатой из «Божественной комедии» Данте: «Чем существо совершеннее, тем оно восприимчивее к наслаждению и к страданию».

В комментарии к защитнику пришли его теперь уже бывшие одноклубники.

Будучи футболистом «Реала», Альваро дважды уходил в аренду – в «Баварию» и «Фиорентину». С мюнхенцами он взял Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. С «Мадридом» Альваро завоевал Кубок короля и дважды – клубный чемпионат мира.

Чем вам запомнится Одриосола в составе «сливочных»? Делитесь воспоминаниями в комментах.

4 комментария

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Silverov
горжусь когда вижу что футболисты реала поздравляют Альваро на русском языке!
+8
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Артём Зорн
На моей памяти уже второй раз Мадрид провожает воспитанника Сосьедада в родной клуб, чья карьера проходит по такой схеме: блистательно играет за Сосьедад - Мадрид оформляет трансфер - играет в два-три раза хуже, чем в Сосьедаде - возвращается обратно с доплатой сан-себастьянцев (возможно сквозь годы аренд, как с Одри). Не везёт Мадриду с воспитанниками Сосьедада.
+2
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АНДРЮХА87
Ответ Silverov
горжусь когда вижу что футболисты реала поздравляют Альваро на русском языке!
Велик и могуч, Русский язык!!!!
0
0
0
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