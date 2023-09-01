Серьезная рубка предстоит в субботу.

В субботу «Мадриду» предстоит матч против «Хетафе», в котором команда Анчелотти постарается записать на свой счет четвертую победу подряд.

«Реал Мадрид»

В заявке команды из 21 игрока, которую сегодня подтвердил Карло Анчелотти, отсутствуют шесть игроков. Это Эдер Милитао и Тибо Куртуа, которые вернутся в следующем году, а также Арда Гюлер, Ферлан Менди, Винисиус Жуниор и Дани Себальос.

«Хетафе»

В то же время у соперника травмированы четыре игрока: Хосе Анхель Кармона, Мауро Арамбарри, Энес Унал и Луис Милья.

Вероятные составы

«Хетафе»: Сория, Суарес, Дуарте, Митрович, Альварес; Иглесиас, Максимович, Даконам, Мата; Майораль, Латаса.

«Мадрид»: Кепа; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия; Тчуамени, Камавинга; Беллингем; Родриго, Вальверде, Хоселу.