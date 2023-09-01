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Без шести игроков и Хоселу в старте. Вероятный состав «Мадрида» на игру против «Хетафе»

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Серьезная рубка предстоит в субботу.

В субботу «Мадриду» предстоит матч против «Хетафе», в котором команда Анчелотти постарается записать на свой счет четвертую победу подряд.

«Реал Мадрид»

В заявке команды из 21 игрока, которую сегодня подтвердил Карло Анчелотти, отсутствуют шесть игроков. Это Эдер Милитао и Тибо Куртуа, которые вернутся в следующем году, а также Арда Гюлер, Ферлан Менди, Винисиус Жуниор и Дани Себальос.

«Хетафе»

В то же время у соперника травмированы четыре игрока: Хосе Анхель Кармона, Мауро Арамбарри, Энес Унал и Луис Милья.

Вероятные составы

«Хетафе»: Сория, Суарес, Дуарте, Митрович, Альварес; Иглесиас, Максимович, Даконам, Мата; Майораль, Латаса.

«Мадрид»: Кепа; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия; Тчуамени, Камавинга; Беллингем; Родриго, Вальверде, Хоселу.

6 комментариев

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Asker Nourusov
Требуем Браима в старт!, парню надо дать время, и будет отличный результат, не понимаю , почему Анчи этого не делает?🤔
+13
0
+13
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Артём Поддубный
Кто-то объяснит мне почему Анчелотти мартнует Браима Диаса?
+10
-1
+9
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Knyaz Dadiani
смотрю в нападение и хочется заплакать от счастья 😵‍💫😬
этоже реал а не какая-то севилья
+4
-1
+3
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Артём Поддубный
Ответ Artyom Yesayan
У него аллергия на эту фамилию...
помешательство у него.
+1
0
+1
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Кентуки
Родриго Хоселу Феде
Кама Тчуа Беллингем
Фран Алабай Рюди Дани
Кепв
Замена: Кроос, Модри, Паз, Браим, Васкес
0
0
0
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Artyom Yesayan
Ответ Артём Поддубный
Кто-то объяснит мне почему Анчелотти мартнует Браима Диаса?
У него аллергия на эту фамилию...
0
0
0
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