Без шести игроков и Хоселу в старте. Вероятный состав «Мадрида» на игру против «Хетафе»
Серьезная рубка предстоит в субботу.
В субботу «Мадриду» предстоит матч против «Хетафе», в котором команда Анчелотти постарается записать на свой счет четвертую победу подряд.
«Реал Мадрид»
В заявке команды из 21 игрока, которую сегодня подтвердил Карло Анчелотти, отсутствуют шесть игроков. Это Эдер Милитао и Тибо Куртуа, которые вернутся в следующем году, а также Арда Гюлер, Ферлан Менди, Винисиус Жуниор и Дани Себальос.
«Хетафе»
В то же время у соперника травмированы четыре игрока: Хосе Анхель Кармона, Мауро Арамбарри, Энес Унал и Луис Милья.
Вероятные составы
«Хетафе»: Сория, Суарес, Дуарте, Митрович, Альварес; Иглесиас, Максимович, Даконам, Мата; Майораль, Латаса.
«Мадрид»: Кепа; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия; Тчуамени, Камавинга; Беллингем; Родриго, Вальверде, Хоселу.
этоже реал а не какая-то севилья
Кама Тчуа Беллингем
Фран Алабай Рюди Дани
Кепв
Замена: Кроос, Модри, Паз, Браим, Васкес