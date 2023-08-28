Красивая история.

Некоторые из вас наверняка помнят тот состав.

И если вы не можете всех назвать пофамильно, вот шпаргалка.

Чуть позже к этой банде присоединится и Дэвид Бекхэм.

Деньги, на которые были приобретены игроки, Перес выручил с продажи бывшей базы «Реала» Сьюдад Депортива. Тогда «Реал» получил 500 млн евро, большая часть из них ушли на трансферы и зарплаты звездам.

Сейчас на месте прежней базы стоят четыре небоскреба, которые местные так и называют: Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм.

«Этими трансферами мы создали феномен под названием Галактикос, – вспоминал спустя годы те покупки Перес.