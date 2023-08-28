20 лет назад «Реал» впервые начали называть «Галактикос» - удивительно, но это стало возможным только благодаря старенькой базе клуба
Красивая история.
Некоторые из вас наверняка помнят тот состав.
И если вы не можете всех назвать пофамильно, вот шпаргалка.
Чуть позже к этой банде присоединится и Дэвид Бекхэм.
Деньги, на которые были приобретены игроки, Перес выручил с продажи бывшей базы «Реала» Сьюдад Депортива. Тогда «Реал» получил 500 млн евро, большая часть из них ушли на трансферы и зарплаты звездам.
Сейчас на месте прежней базы стоят четыре небоскреба, которые местные так и называют: Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм.
«Этими трансферами мы создали феномен под названием Галактикос, – вспоминал спустя годы те покупки Перес.
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