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«Его наследие уже больше». Беллингем уже догнал Азара в одном рекорде и скоро обгонит в другом 💪💪💪

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Футбол Футбол

«Беллингем уже имеет большее наследие в «Мадриде», чем Эден Азар, сравнявшись с ним по количеству голов всего за 3 матча», – написал болельщик «Реала» на портале Reddit.

Действительно, Джуд Беллингем уже забил четыре гола в Ла Лиге – столько же, сколько Азар за четыре года. И речь о полузащитнике, который номинально менее атакующий, чем вингер.

Чтобы побить общий бомбардирский рекорд Азара за «Реал», Беллингему нужно забить еще четыре гола. На данный момент 20-летний англичанин забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в первых трех турах чемпионата.

До Беллингема только 2 игрока «Реала» забивали в каждом из первых трех матчей. Одного точно знаете, а кто вторая легенда?

2 комментария

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Asker Nourusov
Джуди - будущее Реала( он вездесущий , и защита , полузащита, и голы штампует ), Мадрид - действительно приобрел жемчужину, причем на данный момент, он один почти тащит команду сейчас!, если дела пойдут в гору, , парень - будет лучшим бомбардиром !!, Хала Мадрид
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Артём Поддубный
У Азара таланта не меньше явно чем у Джуда, только Азар пришел сдувшимся и без мотивации, а вот Беллингем пришел для того чтобы стать лучшим в мире, и сходу стал лучшим в составе Реала. Продолжай в том же духе Джуд, и скоро будут говорит не о Мбаппе с Холандом да Винисиусом как о потенциальных обладателям Золотогл мяча, а именно о тебе.
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