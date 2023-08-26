«Беллингем уже имеет большее наследие в «Мадриде», чем Эден Азар, сравнявшись с ним по количеству голов всего за 3 матча», – написал болельщик «Реала» на портале Reddit.

Действительно, Джуд Беллингем уже забил четыре гола в Ла Лиге – столько же, сколько Азар за четыре года. И речь о полузащитнике, который номинально менее атакующий, чем вингер.

Чтобы побить общий бомбардирский рекорд Азара за «Реал», Беллингему нужно забить еще четыре гола. На данный момент 20-летний англичанин забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в первых трех турах чемпионата.

До Беллингема только 2 игрока «Реала» забивали в каждом из первых трех матчей. Одного точно знаете, а кто вторая легенда?