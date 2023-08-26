До Беллингема только 2 игрока «Реала» забивали в каждом из первых трех матчей. Одного точно знаете, а кто вторая легенда?
Джуд Беллингем снова в ударе! Его поздний гол на 81-й минуте обеспечил спас «Мадриду» победу над «Сельтой».
Это уже четвертый гол Беллингема после первых трех выступлений за «Реал» в Ла Лиге. Только двум игрокам «Реала» удавалось забить каждом из первых трех туров чемпионата.
Впервые это сделал Уэсли Снейдер в сезоне-2007/08.
Через два года в «Мадрид» приехал Криштиану Роналду и обновил рекорд.
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