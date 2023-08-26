Говорит Мадрид
Блог

До Беллингема только 2 игрока «Реала» забивали в каждом из первых трех матчей. Одного точно знаете, а кто вторая легенда?

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Уэсли Снейдер Уэсли Снейдер
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Джуд Беллингем снова в ударе! Его поздний гол на 81-й минуте обеспечил спас «Мадриду» победу над «Сельтой».

Это уже четвертый гол Беллингема после первых трех выступлений за «Реал» в Ла Лиге. Только двум игрокам «Реала» удавалось забить каждом из первых трех туров чемпионата.

Впервые это сделал Уэсли Снейдер в сезоне-2007/08.

Через два года в «Мадрид» приехал Криштиану Роналду и обновил рекорд.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nurzhan Assubayev
Надеюсь что это не просто везение, а действительно умение Джуда, который будет таким же стабильным на протяжении всего сезона.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Заявка на лучшего бомбардира в Реале? Беллингем конечно феерит, будет интересно, если он сохранит такие бомбардиские качества на протяжении всего сезона. Думаю никто не ожидал такого начала, что придет 20 летний игрок и начнет тащить команду. Продолжай в том же духе, Джуд.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Чеботарев
Ответ Артём Поддубный
Заявка на лучшего бомбардира в Реале? Беллингем конечно феерит, будет интересно, если он сохранит такие бомбардиские качества на протяжении всего сезона. Думаю никто не ожидал такого начала, что придет 20 летний игрок и начнет тащить команду. Продолжай в том же духе, Джуд.
зимой Зидан сказал о нем то что он сейчас делает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Ответ Геннадий Чеботарев
зимой Зидан сказал о нем то что он сейчас делает.
Зидан ерунды никогда не говорил, и не скажет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий