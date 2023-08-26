«Мадрид» с трудом вырвал победу в матче 3-го тура Ла Лиги против «Сельты». «Сливочные» пропустили уже на 3-й минуте встречи, но, к счастью для «королевского клуба», гол был отменен.

На 11-й минуте Винисиус получил травму. Вингер покинул поле, вместо него вышел Хоселу.

Проблемы «Реала» на этом не закончились. Ко второму тайму счет в матче так и не был открыт. На 66-й минуте Вильяр, пытаясь забрать мяч, руками зацепил ноги Родриго, который тут же рухнул на газон. «Реал» получил право на пенальти.

Бразилец подошел к точке, но одиннадцатиметровый реализовать не смог: Иван сделал сейв и спас «Сельту».

Анчелотти эмоционально отреагировал на упущенный шанс «сливочных»:

В концовке встречи на помощь «Мадриду» пришли Беллингем и Хоселу. После скидки испанца Джуд забил головой в падении. Итоговый счет – 1:0 в пользу «Реала».

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