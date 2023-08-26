Трудная победа для «сливочных».

Команда Карло Анчелотти добыла третью трудовую победу в этом сезоне. Единственный гол в матче забил хавбек Джуд Беллингем, причем сделал это под конец игры.

«Мадрид» больше владел мячом, однако «Сельта» раз за разом создавала опасные моменты у ворот Кепы Аррисабалаги. Для испанца эта игра была дебютной и он записал на свой счет четыре сейва.

Справедливым счетом матча был бы 1:1, но «сливочные», в отличие от соперника, свой шанс реализовали. Антигероем игры мог стать Родриго, который заработал пенальти и потом не забил его, но его спас англичанин Беллингем.

Лучший игрок матча − Джуд Беллингем. Сегодняшний гол стал для него четвертым в третьем матче. Мало кто предполагал, что англичанин настолько мощно начнет в «Мадриде», но Анчелотти точно рассмотрел в нем бомбардира. Три очка клубу принесла подача с углового и кивок в сторону ворот.

Худший игрок матча − Фран Гарсия. Отыграл 80 минут, совершил девять потерь и выиграл только 2 из 5 дуэли. В прошлом матче также был худшим, но хотя бы создавал с фланга моменты для своих одноклубников.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча «Мадрида» и «Сельты»? Пишите в комментариях.