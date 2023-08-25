Саудовское издание Al-Sharq Al-Awsat опубликовало материал, в котором сказано, что Нуну Эшпириту Санту недоволен Бензема.

Главный тренер «Аль-Иттихада» якобы сообщил руководству, что Карим не вписывается в его тактический стиль.

Менеджер и игрок находятся в напряженных отношениях. Нуну отказал Бензема в его желании стать капитаном «Аль-Иттихада», пишут журналисты Al-Sharq Al-Awsat. Но сам тренер утверждает, что он прекрасно ладит и с Каримом, и с другими подопечными:

«Я читал в прессе о том, что у меня с Бензема якобы не очень хорошие отношения. Но все, кто меня знает, понимают, что это абсурд. У меня хорошие отношения со всеми игроками, у нас сильный состав, мы довольны всеми футболистам и очень счастливы, что Карим здесь с нами».

Эшпириту Санту также рассказал, как идут дела француза в Саудовской Аравии:

«Он счастлив на поле, как видите, ему нравится играть за «Аль-Иттихад». Я понимаю, что происходит... но у нас сильная команда. Очень, очень, очень, очень сильная команда».

В недавно стартовавшем чемпионате Саудовской Аравии Бензема забил один гол и отдал два ассиста в трех матчах.