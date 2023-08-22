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«Реал» не проигрывает «Сельте» с 2014 года: как сложится первое противостояние Анчелотти и Бенитеса в Испании?

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Завтра «Реал Мадрид» сыграет с «Сельтой» в Виго. «Сливочные» не проигрывали этому сопернику в Ла Лиге с 2014 года. Последний раз «Реал», которым тогда руководил Карло Анчелотти, потерпел поражение от «Сельты» под руководством Луиса Энрике в матче 37-го тура, который закончился со счетом 2:0 в пользу команды нового тренера «ПСЖ».

С тех пор «Реал Мадрид» не уступал «Сельте» в Ла Лиге. Ни на «Балаидос», ни на «Бернабеу». С 2014 года команды встречались 18 раз в домашнем чемпионате, и на счету «сливочных» 16 побед и две ничьих. Последний раз «Мадрид» посетил «Балаидос» во втором туре Ла Лиги прошлого сезона и выиграл 4:1.

Завтрашняя дуэль станет первым противостоянием для Карло Анчелотти и Рафы Бенитеса в чемпионате Испании. Тренеры уже встречались в Англии и в Лиге чемпионов – Анчелотти никогда не проигрывал Бенитесу, во всяком случае в основное время. Испанец тренировал «Ливерпуль», который в 2005-м году обыграл «Милан» Анчелотти в серии пенальти в финале Лиги чемпионов.

После злополучного финала Карло и Рафа встречались трижды – итальянец дважды выиграл в АПЛ и один раз в Лиге чемпионов.

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