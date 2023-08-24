Медленно, но верно работы по реконструкции «Сантьяго Бернабеу» движутся к завершению.

Над домашней ареной «Реала» уже появилась раздвижная крыша. Скоро и она будет полностью готова.

По данным Diario AS, «Мадрид» планирует открыть обновленный «Бернабеу» 14 декабря 2023 года. Для «сливочных» эта дата особенная.

Помимо раздвижной крыши на отреставрированной арене также появятся мультимедийный музей и экран на 360 градусов.

Ждем открытия!