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Крыша на обновленном «Бернабеу» почти готова! Делимся лучшими фото с арены, на которой полным ходом идет реконструкция

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Медленно, но верно работы по реконструкции «Сантьяго Бернабеу» движутся к завершению.

Над домашней ареной «Реала» уже появилась раздвижная крыша. Скоро и она будет полностью готова.

По данным Diario AS, «Мадрид» планирует открыть обновленный «Бернабеу» 14 декабря 2023 года. Для «сливочных» эта дата особенная.

Помимо раздвижной крыши на отреставрированной арене также появятся мультимедийный музей и экран на 360 градусов.

Ждем открытия!

1 комментарий

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Артём Поддубный
Вот так выглядит лучший стадион в мире)
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