Джуд Беллингем блестяще начал свой путь в «Мадриде». В первых двух официальных встречах за «сливочных» 20-летний англичанин забил три гола и был признан лучшим игроком в обоих случаях.

До того, как трансфер Джуда был подтвержден, у болельщиков «Мадрида» было множество сомнений относительно игрока с такой высокой стоимостью – клуб выложил за него более 100 млн евро.

Беллингем стал вторым самым дорогим трансфером в истории «Мадрида», пальму первенства пока удерживает Эден Азар. Интересно, что Джуду нужно забить еще всего один гол, чтобы повторить успехи бельгийца в Ла Лиге.

Эден Азар смог четыре раза поразить ворота соперника в чемпионате Испании за четыре года в «Мадриде».