Говорит Мадрид
Блог

Беллингем в шаге от повторения голевых показателей Азара в «Реале»: бельгийцу потребовалось 4 года, а англичанину 2 матча

Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Эден Азар Эден Азар
Футбол Футбол

Джуд Беллингем блестяще начал свой путь в «Мадриде». В первых двух официальных встречах за «сливочных» 20-летний англичанин забил три гола и был признан лучшим игроком в обоих случаях.

 До того, как трансфер Джуда был подтвержден, у болельщиков «Мадрида» было множество сомнений относительно игрока с такой высокой стоимостью – клуб выложил за него более 100 млн евро.

Беллингем стал вторым самым дорогим трансфером в истории «Мадрида», пальму первенства пока удерживает Эден Азар. Интересно, что Джуду нужно забить еще всего один гол, чтобы повторить успехи бельгийца в Ла Лиге.

Эден Азар смог четыре раза поразить ворота соперника в чемпионате Испании за четыре года в «Мадриде».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kidlax
4 гола за 4 года... просто нет слов)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Ко
Ответ Артём Поддубный
А все потому что Беллингем пришел сюда играть и мечтал играть за Реал, Азар тоже мечтал, но когда Реал заплатил за него такие бешеные деньги вдруг вспомнил что бургеры ему дороже игры за Реал Мадрид)
Беллингем мечтал играть за Барсу, его родители и агенты этотговорили, есть фото где он в детстве в футболки Барселоны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий