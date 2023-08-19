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Лучший − Беллингем, худший − Фран Гарсия. Оценки игроков «Мадрида» за матч против «Альмерии»

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Очередные три очка.

В матче второго тура Ла Лиги «Альмерия» на своем стадионе принимала «Реал Мадрид» − 1:3. Голы на счету Джуда Беллингема (дубль) и Винисиуса Жуниора.

Начало матча свалилось «Мадриду» на голову как ледяной душ. Уже на третьей минуте хозяева рванули в контратаку, которую завершил воспитанник «сливочных» Серхио Аррибас. Так он передал привет родной команде.

Однако это подействовало на «королевский клуб» отрезвляюще. Сразу после пропущенного «Мадрид» рванул отыгрываться и это получилось: отлично действовал в штрафной Беллингем. Кроос вывел команду вперед, но VAR гол отменил. Во втором тайме команды перешли в расслабленный режим, но класс «сливочных» взял свое.

Лучший игрок матча − Джуд Беллингем. Англичанин с первых матчей предсезонки влился в команду как влитой. Он сразу нашел общий язык с Тони Кроосом, который отдавал ему пас на второй гол. Кроме дубля на счету хавбека голевая на Винисиуса.

Худший игрок матча − Фран Гарсия. Отрабатывал по всему левому флангу, отдал две ключевые передачи и дважды залез в офсайд. Однако несмотря на все старания, получил худшую оценку.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком игры? Пишите в комментариях.

12 комментариев

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xDe xDe
Да ну, несправедливая оценка Франа. Матч не безошибочный, но Гарсия сыграл куда увереннее и полезнее, чем в первом. А в концовке было несколько важных оборонительных эпизодов с его участием. На мой взгляд, Алаба и Родриго провели довольно слабую встречу. Фран игру уж точно не провалил.
+6
-2
+4
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Asker Nourusov
Ответ Сергей Добрынин
Наверно ты не внимательно смотрел матч . Посмотри ещё раз в записи "это на счёт Франа Гарсии"
я очень внимательно смотрел, и Фран играл , очень даже неплохо
+3
-2
+1
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Евгений Вырныгаев
Азар: "А чё, так можно было?"
0
0
0
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Хазяин
Фран сыграл хорошо, но допустил немало ошибок. Нужно прибавить на защите
+1
-1
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Asker Nourusov
маловато было Родриго на поле, и вини пару раз срывал атаку.. Фран сегодня заслужил думаю, хорошую оценку, ну а белингем и в оконцовке браим были лучшими
0
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Серега Шматов
Дайте парню время, потом судите... для него это новый уровень, новое испытания, адаптируется еще
+1
-1
0
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Иван Воронин
Фран не поднимает голову перед передачей с фланга. толку от таких навесов не будет
0
0
0
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Сергей Добрынин
Ответ Asker Nourusov
маловато было Родриго на поле, и вини пару раз срывал атаку.. Фран сегодня заслужил думаю, хорошую оценку, ну а белингем и в оконцовке браим были лучшими
Наверно ты не внимательно смотрел матч . Посмотри ещё раз в записи "это на счёт Франа Гарсии"
+1
-1
0
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Сергей Добрынин
Ответ Asker Nourusov
делами своими женскими займись
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