12 комментариев

Очередные три очка.

В матче второго тура Ла Лиги «Альмерия» на своем стадионе принимала «Реал Мадрид» − 1:3. Голы на счету Джуда Беллингема (дубль) и Винисиуса Жуниора.

Начало матча свалилось «Мадриду» на голову как ледяной душ. Уже на третьей минуте хозяева рванули в контратаку, которую завершил воспитанник «сливочных» Серхио Аррибас. Так он передал привет родной команде.

Однако это подействовало на «королевский клуб» отрезвляюще. Сразу после пропущенного «Мадрид» рванул отыгрываться и это получилось: отлично действовал в штрафной Беллингем. Кроос вывел команду вперед, но VAR гол отменил. Во втором тайме команды перешли в расслабленный режим, но класс «сливочных» взял свое.

Лучший игрок матча − Джуд Беллингем. Англичанин с первых матчей предсезонки влился в команду как влитой. Он сразу нашел общий язык с Тони Кроосом, который отдавал ему пас на второй гол. Кроме дубля на счету хавбека голевая на Винисиуса.

Худший игрок матча − Фран Гарсия. Отрабатывал по всему левому флангу, отдал две ключевые передачи и дважды залез в офсайд. Однако несмотря на все старания, получил худшую оценку.

Оценки от SofaScore

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