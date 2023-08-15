Кепа Аррисабалага перебрался в Мадрид, а вместе с ним и его жена – модель Андреа Мартинес.

Андреа – бывшая баскетболистка и мисс Испания, девушка завоевала корону в 2020 году. Она также участвовала в последующем конкурсе «Мисс Вселенная», но не смогла попасть в финальный топ-21.

Андреа Мартинес и Кепа Аррисабалага впервые были замечены вместе в начале 2022 года. Пара встречалась в течение семи месяцев, прежде чем испанец сделал девушке предложение.

В конце июня Андреа и Кепа связали себя узами брака.