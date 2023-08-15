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Знакомьтесь с Андреа Мартинес - бывшая мисс Испания и главная болельщица Кепы Аррисабалаги

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Кепа Аррисабалага перебрался в Мадрид, а вместе с ним и его жена – модель Андреа Мартинес.

Андреа – бывшая баскетболистка и мисс Испания, девушка завоевала корону в 2020 году. Она также участвовала в последующем конкурсе «Мисс Вселенная», но не смогла попасть в финальный топ-21.

Андреа Мартинес и Кепа Аррисабалага впервые были замечены вместе в начале 2022 года. Пара встречалась в течение семи месяцев, прежде чем испанец сделал девушке предложение.

В конце июня Андреа и Кепа связали себя узами брака.

3 комментария

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JealousOne
Кепа красавчик, а вот баба рядом с ним вообше не заслуживает "мисс испании". Ну серьезно, выглядит не очень, средненько
+3
-1
+2
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Егозово
Кепа красивый
+1
0
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SCOTT WALKER
Ответ Егозово
Кепа красивый
ну это смотря кому кто больше нравится
+1
0
+1
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