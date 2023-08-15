По информации Relevo, «Депортиво Алавес» сделал «Реалу» серьезное предложение по 19-летнему Альваро Родригесу. Но «Мадрид» сразу ответил, что Альваро не продается и не отдается в аренду.

«Алавес» хотел сделать Альваро основным центральным нападающим в этом сезоне. Тот факт, что «Реал» отказывается отпускать Альваро, говорит о доверии молодому нападающему.

Однако Карло Анчелотти, кажется, не видит Родригеса в первой команде, так как не взял его на предсезонную подготовку и не включил в состав на первый матч сезона.

Главным болельщиком Альваро в клубе считают Рауля. Легенда «Реала» высоко ценит игрока и считает, что после обучения в «Кастилье» он добьется больших успехов в будущем.

В прошлом сезоне Альваро уже забивал за «Реал» в ворота «Атлетико», тогда гол стал очень ценным и спас команде очки.