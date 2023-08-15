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Клуб Ла Лиги хотел выкупит у «Реала» форварда, но «Мадрид» строго отказал. Его любит Рауль

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Альваро Родригес Альваро Родригес
Рауль Рауль
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

По информации Relevo, «Депортиво Алавес» сделал «Реалу» серьезное предложение по 19-летнему Альваро Родригесу. Но «Мадрид» сразу ответил, что Альваро не продается и не отдается в аренду.

«Алавес» хотел сделать Альваро основным центральным нападающим в этом сезоне. Тот факт, что «Реал» отказывается отпускать Альваро, говорит о доверии молодому нападающему.

Однако Карло Анчелотти, кажется, не видит Родригеса в первой команде, так как не взял его на предсезонную подготовку и не включил в состав на первый матч сезона.

Главным болельщиком Альваро в клубе считают Рауля. Легенда «Реала» высоко ценит игрока и считает, что после обучения в «Кастилье» он добьется больших успехов в будущем.

В прошлом сезоне Альваро уже забивал за «Реал» в ворота «Атлетико», тогда гол стал очень ценным и спас команде очки.

3 комментария

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Harut Hovsepyan
Ответ SAKE01
Да, Анчи трус, чем взять аренду Хоселу лучше надо было подтягивать основной состав Угюмого мальчика.
Должно быть очевидно, что выбор в пользу Хоселу обусловлен как раз его опытом и тем, что он, играя за аутсайдера, стал третьим в списке бомбардиров. Учитывая то, что самому старшему из атакующих игроков Реала (Браиму) только исполнилось 24, то оставлять атаку без ветерана было нельзя. Ни в какую логику не влез бы обратный выбор.

Плюс, это не значит, что парень больше не будет вызываться. Наоборот, станут его чаще приглашать, чтобы Хоселу не расслаблялся!
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SAKE01
Да, Анчи трус, чем взять аренду Хоселу лучше надо было подтягивать основной состав Угюмого мальчика.
+5
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GloryReal
Надо его побольше выпускать.
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