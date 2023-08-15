Клуб Ла Лиги хотел выкупит у «Реала» форварда, но «Мадрид» строго отказал. Его любит Рауль
По информации Relevo, «Депортиво Алавес» сделал «Реалу» серьезное предложение по 19-летнему Альваро Родригесу. Но «Мадрид» сразу ответил, что Альваро не продается и не отдается в аренду.
«Алавес» хотел сделать Альваро основным центральным нападающим в этом сезоне. Тот факт, что «Реал» отказывается отпускать Альваро, говорит о доверии молодому нападающему.
Однако Карло Анчелотти, кажется, не видит Родригеса в первой команде, так как не взял его на предсезонную подготовку и не включил в состав на первый матч сезона.
Главным болельщиком Альваро в клубе считают Рауля. Легенда «Реала» высоко ценит игрока и считает, что после обучения в «Кастилье» он добьется больших успехов в будущем.
В прошлом сезоне Альваро уже забивал за «Реал» в ворота «Атлетико», тогда гол стал очень ценным и спас команде очки.
Плюс, это не значит, что парень больше не будет вызываться. Наоборот, станут его чаще приглашать, чтобы Хоселу не расслаблялся!