10 комментариев

«Если он выйдет в старте, Анчелотти уволят в понедельник». Болельщики «Реала» недовольны решением Карло, которое слил инсайдер
Сегодня вечером «Реал» проведет первый матч Ла Лиги в новом сезоне, мадридцы сыграют против «Атлетик Бильбао» на «Сан-Мамесе».
Перед игрой авторитетный инсайдер Лукас Наваррете сообщил, что Орельен Тчуамени может быть заменен на Тони Крооса в стартовом составе на игру.
Болельщики «Реала» из комментариев к посту Наваретте недовольны:
💭 «Я скорее уберу Камавингу или Вальверде, чем Тчуамеани».
💭 «Надеюсь, что Тчуамени выйдет в старте, но зная упрямство Анчелотти, Тчуамени будет на скамейке запасных, а Кроос на поле».
💭 «Мы должны начать играть с Тчуамени, а не с Кроосом, нам все равно придется играть в следующем году без него, так почему бы не сейчас».
💭 «Если Кроос начнет вместо Тчуамени, Анчелотти уволят в понелельник».
Кого вы хотите видеть в полузащите «Мадрида»?
...
Убирать Вальверде я бы не стала ни в одном из случаев))