10 комментариев

Сегодня вечером «Реал» проведет первый матч Ла Лиги в новом сезоне, мадридцы сыграют против «Атлетик Бильбао» на «Сан-Мамесе».

Перед игрой авторитетный инсайдер Лукас Наваррете сообщил, что Орельен Тчуамени может быть заменен на Тони Крооса в стартовом составе на игру.

Болельщики «Реала» из комментариев к посту Наваретте недовольны:

💭 «Я скорее уберу Камавингу или Вальверде, чем Тчуамеани».

💭 «Надеюсь, что Тчуамени выйдет в старте, но зная упрямство Анчелотти, Тчуамени будет на скамейке запасных, а Кроос на поле».

💭 «Мы должны начать играть с Тчуамени, а не с Кроосом, нам все равно придется играть в следующем году без него, так почему бы не сейчас».

💭 «Если Кроос начнет вместо Тчуамени, Анчелотти уволят в понелельник».

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