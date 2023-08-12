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«Если он выйдет в старте, Анчелотти уволят в понедельник». Болельщики «Реала» недовольны решением Карло, которое слил инсайдер

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Сегодня вечером «Реал» проведет первый матч Ла Лиги в новом сезоне, мадридцы сыграют против «Атлетик Бильбао» на «Сан-Мамесе».

Перед игрой авторитетный инсайдер Лукас Наваррете сообщил, что Орельен Тчуамени может быть заменен на Тони Крооса в стартовом составе на игру.

Болельщики «Реала» из комментариев к посту Наваретте недовольны:

💭 «Я скорее уберу Камавингу или Вальверде, чем Тчуамеани».

💭 «Надеюсь, что Тчуамени выйдет в старте, но зная упрямство Анчелотти, Тчуамени будет на скамейке запасных, а Кроос на поле».

💭 «Мы должны начать играть с Тчуамени, а не с Кроосом, нам все равно придется играть в следующем году без него, так почему бы не сейчас».

💭 «Если Кроос начнет вместо Тчуамени, Анчелотти уволят в понелельник».

Кого вы хотите видеть в полузащите «Мадрида»?

10 комментариев

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corazón blanco
Вообще удивлен, почему в прошлом сезоне Карло после восстановления Орельена все равно ставил Крооса в опорную зону, упорно игнорируя француза. Из-за этого кстати и получили сокрушительное поражение на Этихаде.
+12
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+10
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Gayrat Sultonov
Тчуамени заменить Куртуа
...
+4
0
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Нефанатик
А на других ресурсах публикуют мнение местных болел Реала? Из «мнения» болельщиков делают новость. Скорее всего автор сам этот бред придумывает
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-1
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ZA.RMA
Ответ red hikkikomori
Что-то я не понял, с тех пор как тчуамени во время травмы сходил на баскетбольный матч его болелы Реала поносили на чем свет стоит, а сейчас что поменялось? на предсезонке что то особенное показал?
А он заслужил, чтобы его «поносили» из-за этого? Адекватных явно больше )
+1
0
+1
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red hikkikomori
Что-то я не понял, с тех пор как тчуамени во время травмы сходил на баскетбольный матч его болелы Реала поносили на чем свет стоит, а сейчас что поменялось? на предсезонке что то особенное показал?
+1
-1
0
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red hikkikomori
Ответ ZA.RMA
А он заслужил, чтобы его «поносили» из-за этого? Адекватных явно больше )
конечно не заслужил, просто он после этой травмы играл мало. поэтому и интересно почему сейчас его так хотят видеть в основе?
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ZA.RMA
Ответ red hikkikomori
конечно не заслужил, просто он после этой травмы играл мало. поэтому и интересно почему сейчас его так хотят видеть в основе?
В том-то и дело, что после травмы..прошло достаточно времени - пора его снова наигрывать в основе. Игрок то отличный
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red hikkikomori
Ответ ZA.RMA
В том-то и дело, что после травмы..прошло достаточно времени - пора его снова наигрывать в основе. Игрок то отличный
Понятно что надо , но настолько что скорее готовы убрать Крооса, Камавинга или Вальверде? Меня удивила именно эта формулировка
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ZA.RMA
Ответ red hikkikomori
Понятно что надо , но настолько что скорее готовы убрать Крооса, Камавинга или Вальверде? Меня удивила именно эта формулировка
Я думаю притянули немного за уши, но все же Кроос игрок опытный и в случае чего с выходом на замену сможет помочь Реалу, а вот остальных нужно стараться выпускать и наигрывать между собой чаще

Убирать Вальверде я бы не стала ни в одном из случаев))
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