Есть ощущение, что Кроос привык всегда говорить честно и откровенно. Немец, к примеру, безжалостно высказался о недостатке игрового времени у Азара. А про громкий трансфер Гюлера прагматично сказал: «Порой большие сделки не приносят результата».

В минувшем сезоне от Тони досталось форме «Реала». Дизайнеры Adidas решили украсить футболки «сливочных» воротником, что просто вывело из себя немецкого полузащитника:

«В этом сезоне у нас снова есть воротник. Поло – это не футболка для игры в футбол! Всем производителям: это полное дерьмо! Футболки с воротником – это нехорошо, они неудобны и некрасивы».

Неконец, Adidas представил третий комплект формы «королевского клуба» на грядущий сезон. Комплект выполнен в черном цвете с элегантными золотыми вставками, но главное – на футболке нет воротника!

Кроос не мог пройти мимо такой чудесной новости. Немец выложил фото в новой форме, подписав: «Спасибо, Adidas, за то что убрали воротник».

Немецкая компания прокомментировала публикацию Тони: «Мы прислушались, брат».

Ну что ж, Кроос может спать спокойно. Воротники не будут преследовать его в кошмарах.

А как вы относитесь к воротникам на футбольной форме?