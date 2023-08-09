8 комментариев

«Я очень смеялся!»

На этой неделе Антонио Пинтус вновь испытывал игроков «Реала» на прочность — футболисты тренировались в специальных масках, чтобы войти в сезон, начинающийся через три дня, в наилучшей форме.

Вопреки распространенному мнению, эти маски не имитируют гипоксию, а лишь проводят тесты. В 2021 году Пинтус говорил в интервью клубным медиа:

«Тест проводится с использованием маски с системой «слой 5». Это, конечно, не тренировка в условиях гипоксии. Это тест, предназначенный для определения аэробного и анаэробного порогов игроков и их текущей мощности. Маска работает для анализа кислорода и углеводов. Нам нужно знать процентное соотношение одного и другого, чтобы определить состояние игрока на данный момент».

Несмотря на то, что эти маски не лишают игроков кислорода, занятия в них все равно становятся намного сложнее и утомительнее. В новом комментарии для Real Madrid TV Пинтус рассказал, как сильно игроки «Мадрида» «любят» эти тренировки:

«Маска на тренировке? Игрокам это не очень нравится, потому что это сложно, они бегают в маске, которая, как они знают, будет анализировать их уровень кислорода.

Сегодня один из игроков крикнул мне: «Антонио, ты дьявол». Я очень смеялся, но, конечно, не буду говорить, кто это был».

За годы работы в «Реале» Пинтус наверняка слышал сотни таких проклятий, но именно его методы делают команду такой успешной.