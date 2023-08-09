Говорит Мадрид
Блог

Сколько боли в этих словах. Пинтус рассказал, как один игрок «Реала» отреагировал на традиционную тренировку с масками

Антонио Пинтус
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Я очень смеялся!»

На этой неделе Антонио Пинтус вновь испытывал игроков «Реала» на прочность — футболисты тренировались в специальных масках, чтобы войти в сезон, начинающийся через три дня, в наилучшей форме.

Вопреки распространенному мнению, эти маски не имитируют гипоксию, а лишь проводят тесты. В 2021 году Пинтус говорил в интервью клубным медиа:

«Тест проводится с использованием маски с системой «слой 5». Это, конечно, не тренировка в условиях гипоксии. Это тест, предназначенный для определения аэробного и анаэробного порогов игроков и их текущей мощности. Маска работает для анализа кислорода и углеводов. Нам нужно знать процентное соотношение одного и другого, чтобы определить состояние игрока на данный момент».

Несмотря на то, что эти маски не лишают игроков кислорода, занятия в них все равно становятся намного сложнее и утомительнее. В новом комментарии для Real Madrid TV Пинтус рассказал, как сильно игроки «Мадрида» «любят» эти тренировки:

«Маска на тренировке? Игрокам это не очень нравится, потому что это сложно, они бегают в маске, которая, как они знают, будет анализировать их уровень кислорода.

Сегодня один из игроков крикнул мне: «Антонио, ты дьявол». Я очень смеялся, но, конечно, не буду говорить, кто это был».

За годы работы в «Реале» Пинтус наверняка слышал сотни таких проклятий, но именно его методы делают команду такой успешной.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Пинтус - это страшный ад любого футболиста. Но он один из творцов успеха.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Радевич
Кроос это был)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Скорее это кто-то из новеньких))

Хотя может тот кто уже давно в система Реала и не боится «наказаний» Пинтуса 😂😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Чеботарев
Ответ Геннадий Чеботарев
а то что в конце сезона команда при плинтусе садится,это ни чего? и Зидан видимо дурак и не понимал гениальности плинтуса,раз заменил его? и почему ту не говоришь про него,то что он в прошлом году рекорд поставил по травмам,выйдя далеко из сотки? а у Дюпона была 61 травма в год локдауна и 25 в обычный,когда у плинтуса в обычные года в среднем 35-40 травм? а подобные клиенты рассчитаны на школоту и добывание плюсиков от них.
от минусов это не станет не правдой и не прибавит профессионализма плинтусу! сезон не начался а у нас уже 5 травм и 3 из них тяжёлые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Чеботарев
Ответ corazón blanco
Зачем мне об этом говорить? Если я напишу про это, то Вам нечего будет написать про Пинтуса. Зидан еще будучи игроком тренировался с Пинтусом, потом его же и пригласил в команду, а Вы перед тем, как утвердительно писать про разлад в отношениях Зидана и Антонио почитайте, что же там произошло и из-за чего. Открою маленький секрет - это не из-за методов работы и т.п.
я ответил на лицемерное заявление. и это оправдание тоже для школоты))) плинтус ни когда небыл в команде игрока Зидана, это ложь!!! плинтус пришел в 16 в Реал и в 19 его уволили и анчелоти его опять привалок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Геннадий Чеботарев
я ответил на лицемерное заявление. и это оправдание тоже для школоты))) плинтус ни когда небыл в команде игрока Зидана, это ложь!!! плинтус пришел в 16 в Реал и в 19 его уволили и анчелоти его опять привалок.
Пинтус был его тренером по физподготовке, когда Зидан играл в Ювентусе. Учите матчасть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий