Главный скромняга команды найден.

Журналисты опубликовали в сети видео, снятое во время прибытия команды на тренировку - большинство игроков прибыло на автомобилях марки BMW (у них с «Реалом» заключен спонсорский контракт), Карло Анчелотти также появился за рулем автомобиля данной марки 4-й серии.

Исключения два - Лука Модрич, приехавший за рулем шикарного Bentley, и Джуд Беллингем. Англичанин, купленный этим летом 115 миллионов фунтов и являющийся одним из самых дорогих футболистов мира, прибыл на заднем сиденье скромного Toyota Prius - полузащитник предпочел такси.

Кстати, как вам выбор другого новичка Арды Гюлера?😎