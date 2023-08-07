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Звездный новичок «Реала» приехал на тренировку на такси: остальные прибыли на новеньких BMW и Bentley. Еще не заработал?

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Главный скромняга команды найден.

Журналисты опубликовали в сети видео, снятое во время прибытия команды на тренировку - большинство игроков прибыло на автомобилях марки BMW (у них с «Реалом» заключен спонсорский контракт), Карло Анчелотти также появился за рулем автомобиля данной марки 4-й серии.

Исключения два - Лука Модрич, приехавший за рулем шикарного Bentley, и Джуд Беллингем. Англичанин, купленный этим летом 115 миллионов фунтов и являющийся одним из самых дорогих футболистов мира, прибыл на заднем сиденье скромного Toyota Prius - полузащитник предпочел такси.

Кстати, как вам выбор другого новичка Арды Гюлера?😎

2 комментария

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Геннадий Чеботарев
вот что значит Реал!!! ведущие промышленные гиганты хотят стать спонсором и им это за счастье!!!
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+3
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