Говорит Мадрид
Блог

Стало известно, кто будет на обложке мобильной EA Sports FC - это не Мбаппе и не Холанд, а игрок «Реала»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

В новой версии симулятора будет сразу несколько обложек.

Основную версию EA Sports FC украсит нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Для Ulimate Edition дизайнеры игры выбрали мультиобложку - на ней будут компьютерные образу сразу нескольких футболистов и футболисток из игры.

А вот для мобильной версии использовано фото вингера «Реала» Винисиуса, о чем бразилец сообщил у себя на странице в соцсети.

«Я в клубе. Горд быть на обложке для #easfcmobile», - написал футболист в комментарии к посту.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий