В новой версии симулятора будет сразу несколько обложек.

Основную версию EA Sports FC украсит нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Для Ulimate Edition дизайнеры игры выбрали мультиобложку - на ней будут компьютерные образу сразу нескольких футболистов и футболисток из игры.

А вот для мобильной версии использовано фото вингера «Реала» Винисиуса, о чем бразилец сообщил у себя на странице в соцсети.

«Я в клубе. Горд быть на обложке для #easfcmobile», - написал футболист в комментарии к посту.