Стало известно, кто будет на обложке мобильной EA Sports FC - это не Мбаппе и не Холанд, а игрок «Реала»
В новой версии симулятора будет сразу несколько обложек.
Основную версию EA Sports FC украсит нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Для Ulimate Edition дизайнеры игры выбрали мультиобложку - на ней будут компьютерные образу сразу нескольких футболистов и футболисток из игры.
А вот для мобильной версии использовано фото вингера «Реала» Винисиуса, о чем бразилец сообщил у себя на странице в соцсети.
«Я в клубе. Горд быть на обложке для #easfcmobile», - написал футболист в комментарии к посту.
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