«Флуминенсе» одолел «Палмейрас» со счетом 2:1. Для поклонников «Реала» матч бразильского первенства интересен потому, что на поле друг против друга вышли Марсело и Эндрик. Один уже заслужил статус легенды «Мадрида», а другой вскоре получит шанс вписать свое имя в историю «королевского клуба».

Футболисты показали совершенно разные результаты. Эндрик вышел в старте, его единственный удар был заблокирован, юноша записал на свой счет 17 касаний. Он часто терял мяч и выглядел неубедительно в личных противостояниях.

Но есть и хорошая новость – Марсело в полном порядке. Защитник явно наслаждается бразильским этапом карьеры. В матче против «Палмейрас» он отдал четыре ключевых паса и был очень полезен в обороне.

После игры Марсело опубликовал в соцсетях совместное фото с Эндриком, отметив аккаунты юноши и «Реала».

Нападающий репостнул публикацию с подписью: «Мы вместе, маэстро».

Как вам такая связь поколений?