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Карло Анчелотти рассказал о травмах Менди и Гюлера после Эль-Класико

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Карло Анчелотти сообщил, что Ферлан Менди получил еще одну травму в матче против «Барселоны» со счетом 3:0.

Это произошло после того, как Арда Гюлер не смог выйти на игру из-за дискомфорта в колене.

После игры Анчелотти сказал журналистам: «У Арды проблема с коленом… Надеюсь, он сможет решить ее в Мадриде. У него будет индивидуальная программа.

У Менди дискомфорт в седалищной кости. Пока с ним все в порядке, и я надеюсь, что ничего серьезного».

Итальянский тренер надеется, что оба игрока скоро вернутся в полную форму и станут доступны для выбора.

 

2 комментария

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Nurzhan Assubayev
Сезон еще не начался, а уже череда травм
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Makar Tert
Менди конечно был ужасен, за неполный тайм он во-первых не доиграл в моменте с годом, а во вторых в середине тайма просто привёз выход один на один для Дембеле, где чудом спас Куртуа. Фран Гарсия смотрелся в разы лучше его
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