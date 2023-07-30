Карло Анчелотти сообщил, что Ферлан Менди получил еще одну травму в матче против «Барселоны» со счетом 3:0.

Это произошло после того, как Арда Гюлер не смог выйти на игру из-за дискомфорта в колене.

После игры Анчелотти сказал журналистам: «У Арды проблема с коленом… Надеюсь, он сможет решить ее в Мадриде. У него будет индивидуальная программа.

У Менди дискомфорт в седалищной кости. Пока с ним все в порядке, и я надеюсь, что ничего серьезного».

Итальянский тренер надеется, что оба игрока скоро вернутся в полную форму и станут доступны для выбора.