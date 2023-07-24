37-летний Лука Модрич продолжает доказывать, почему он один из лучших игроков даже сегодня. В товарищеском матче против «Милана» Модрич вышел со скамейки запасных во втором тайме и забил победный мяч.

Все начинается с того, что Фран Гарсия возвращает мяч и отдает его Модричу. Хорват сразу замечает открывание Винисиуса.

Вини редко упускает такие шансы.

Мадридский «Реал» обыграл «Милан» со счетом 3:2 в своем первом предсезонном матче в Соединенных Штатах.