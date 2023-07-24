Говорит Мадрид
Блог

Модрич показал, почему все еще нужен «Реалу». 37-летний хорват отдал красивый победный ассист на Винисиуса

Клубы Клубы
Лука Модрич Лука Модрич
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

37-летний Лука Модрич продолжает доказывать, почему он один из лучших игроков даже сегодня. В товарищеском матче против «Милана» Модрич вышел со скамейки запасных во втором тайме и забил победный мяч.

Все начинается с того, что Фран Гарсия возвращает мяч и отдает его Модричу. Хорват сразу замечает открывание Винисиуса.

Вини редко упускает такие шансы.

Мадридский «Реал» обыграл «Милан» со счетом 3:2 в своем первом предсезонном матче в Соединенных Штатах.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ak-tank
В товарищеском матче против «Милана» Модрич вышел со скамейки запасных во втором тайме и забил победный мяч.
----------
Всё же Модрич передачу сделал в победном голе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хазяин
маестро в деле,
но 90 минут не выдерживает нагрузку мы это уже видели, как никак 38
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koshaus
Реал опять закамбечил с 0:2, Вальверде за полторы минуты два положил. А потом Модрич своим пасом вывел Вини один на один.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aslan1994aa@icloud.com
Ничего удивительного . Модрич это профессор футбола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Это топ. Гениальный ассист. Остаётся только надеяться, что молодые Тчуамени, Беллингем, Камавинга смогут впитать по максимуму мастерство Лукиты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий