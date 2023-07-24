Модрич показал, почему все еще нужен «Реалу». 37-летний хорват отдал красивый победный ассист на Винисиуса
37-летний Лука Модрич продолжает доказывать, почему он один из лучших игроков даже сегодня. В товарищеском матче против «Милана» Модрич вышел со скамейки запасных во втором тайме и забил победный мяч.
Все начинается с того, что Фран Гарсия возвращает мяч и отдает его Модричу. Хорват сразу замечает открывание Винисиуса.
Вини редко упускает такие шансы.
Мадридский «Реал» обыграл «Милан» со счетом 3:2 в своем первом предсезонном матче в Соединенных Штатах.
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Всё же Модрич передачу сделал в победном голе.
но 90 минут не выдерживает нагрузку мы это уже видели, как никак 38