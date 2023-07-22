Заряжен побеждать всегда и везде.

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер и раньше демонстрировал желание соревноваться жестко, а сейчас и вовсе кажется, что пленных он не берет. В прошлом сезоне немец закрепился в основе команды Карло Анчелотти.

Антонио завоевал репутацию универсала, который всегда следит за игрой и смело рискует с мячом. Судя по тренировкам, Рюдигер не дает спуска даже одноклубникам. В обычном эпизоде защитник догнал молодого новичка Арду Гюлера, сперва пытался оттолкнуть его руками, затем хватал за плечи, а в итоге смог таки остановить турка.

Болельщикам «Мадрида» понравилась агрессивность футболиста. Некоторых даже позабавило то, насколько серьезно он относится к простой тренировке.

💭Наверное, сталкиваться каждый раз с Рюдигером на тренировках похоже на пытку.

💭Почему Рюдигер играет так, будто у него на каждом плече сидит по дьяволу?

💭Антонио точно пленных не берет. Гюлер на себе проверил целеустремленность немца.

Этот инцидент с турком на тренировке − не первый случай, когда настойчивость Рюдигера становится достоянием общественности. Год назад после агрессивных действий немца пострадал Эден Азар. Тогда он получил по ноге и кричал от боли на газоне. К счастью для Гюлера, на этот раз обошлось без ног.