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📹Рюдигер не берет пленных. Защитник «Мадрида» агрессивно сыграл против Гюлера на тренировке

Арда Гюлер Арда Гюлер
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Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Заряжен побеждать всегда и везде.

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер и раньше демонстрировал желание соревноваться жестко, а сейчас и вовсе кажется, что пленных он не берет. В прошлом сезоне немец закрепился в основе команды Карло Анчелотти.

Антонио завоевал репутацию универсала, который всегда следит за игрой и смело рискует с мячом. Судя по тренировкам, Рюдигер не дает спуска даже одноклубникам. В обычном эпизоде защитник догнал молодого новичка Арду Гюлера, сперва пытался оттолкнуть его руками, затем хватал за плечи, а в итоге смог таки остановить турка.

Болельщикам «Мадрида» понравилась агрессивность футболиста. Некоторых даже позабавило то, насколько серьезно он относится к простой тренировке.

💭Наверное, сталкиваться каждый раз с Рюдигером на тренировках похоже на пытку.

💭Почему Рюдигер играет так, будто у него на каждом плече сидит по дьяволу?

💭Антонио точно пленных не берет. Гюлер на себе проверил целеустремленность немца.

Этот инцидент с турком на тренировке − не первый случай, когда настойчивость Рюдигера становится достоянием общественности. Год назад после агрессивных действий немца пострадал Эден Азар. Тогда он получил по ноге и кричал от боли на газоне. К счастью для Гюлера, на этот раз обошлось без ног.

4 комментария

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войд
Надеюсь в новом сезоне Рюди будет играть в основе
Такой зверь обязан выходить с первых минут)
+3
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0
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дамьен
Он опять придумал новый вид бега)
+1
-1
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Yarski
это ещё не жёстко)
+1
-1
0
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