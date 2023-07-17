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📹Марсело прокинул мяч между ног сопернику. Расплата наступила незамедлительно

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Ветеран все еще в форме.

35-летняя легенда «Мадрида» Марсело все еще продолжает играть и похоже находится в хорошей форме. Зимой бразилец сменил греческий «Олимпиакос» на «Флуминенсе» и помог клубу выиграть Лигу Кариока.

В воскресенье ночью команда Марсело играла против «Фламенго». Матч закончился нулевой ничьей, а бразилец в конце игры отметился тем, что пробросил мяч между ног полузащитнику Луису Араужо. Тот отомстил сразу: жестко въехал в ноги легенде «Мадрида». Судья прекрасно видел эпизод и достал красную карточку.

Напомним, что защитник-ветеран ушел из «Мадрида» после 15 лет карьеры на «Бернабеу». В Греции он пробыл всего пять месяцев, а затем расторг контракт.

По состоянию на сегодня в активе Марсело 24 матча за «Флуминенсе» и 5 голов. Он воспитанник этой команды.

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