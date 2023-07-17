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«Ему нравится нас убивать». Беллингем поделился мнением о тренировках «Мадрида»

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Антонио Пинтус
Футбол Футбол

Быстро адаптировался в новой команде.

«Антонио Пинтус (тренер по физподготовке) любит нас убивать. Это его работа, я полагаю. Но да, я люблю его, он отличный мужик», − признался Джуд Беллингем официальном сайту «Мадрида».

«Сейчас мне все нравится. Каждый момент в радость. Мне в кайф быть с ребятами, учиться у персонала. В раздевалке царит прекрасная атмосфера. Думаю, я отлично вписался в нее. Пока что все я очень доволен».

«Новые товарищи по команде? Все великолепно. Они отличные ребята, мне просто нравится быть рядом с ними. Независимо от того, сколько они выиграли, они очень простые».

Чувствуется, что Беллингем очень быстро адаптировался в «королевском клубе». 20-летний футболист сблизился с некоторыми игроками и очень часто улыбается.

Джуд с первых дней познакомился с методами Пинтуса. Наверное, ему было непривычно видеть такую усердную работу в предсезонке, ведь Антонио всегда дает большие нагрузки.

3 комментария

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Геннадий Чеботарев
Ответ Руслан Аноятбеков
Мне кажется тренер по физ. подготовке такого большого клуба как Реал знает, что делает
а ты после нового года ода ни чего не заметил в игре команды? по твоему все были в оптимальной форме? в позапрошлом сезоне Винисиус был одним из самых быстрых футболистов ,а в этом сезоне он даже не в 10 и почему? а куча мышечных травм после каждой игры и после тренировок,это тоже нормально? в январе было 100 травм,а сколько за весь сезон? или ты того не видишь,или просто не понимаешь что видишь.
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