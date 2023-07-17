Быстро адаптировался в новой команде.

«Антонио Пинтус (тренер по физподготовке) любит нас убивать. Это его работа, я полагаю. Но да, я люблю его, он отличный мужик», − признался Джуд Беллингем официальном сайту «Мадрида».

«Сейчас мне все нравится. Каждый момент в радость. Мне в кайф быть с ребятами, учиться у персонала. В раздевалке царит прекрасная атмосфера. Думаю, я отлично вписался в нее. Пока что все я очень доволен».

«Новые товарищи по команде? Все великолепно. Они отличные ребята, мне просто нравится быть рядом с ними. Независимо от того, сколько они выиграли, они очень простые».

Чувствуется, что Беллингем очень быстро адаптировался в «королевском клубе». 20-летний футболист сблизился с некоторыми игроками и очень часто улыбается.

Джуд с первых дней познакомился с методами Пинтуса. Наверное, ему было непривычно видеть такую усердную работу в предсезонке, ведь Антонио всегда дает большие нагрузки.