Говорит Мадрид
Блог

Три игрока «Мадрида» прибыли на тренировочную базу. Из них один новичок

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Хоселу Хоселу
Начо Фернандес Начо Фернандес
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Футбол Футбол

Начинают подготовку к новому сезону.

Новый форвард «Мадрида» Хоселу сегодня прибыл на клубную базу и присоединился к тренировкам. Также фотографы заметили Начо и Дани Карвахаля.

Это значит, что теперь все новички «королевского клуба» находятся в распоряжении Карло Анчелотти и могут начинать привыкать к новым требования.

Оцените лучшие фотографии с последней тренировки команды.

Этим летом команда Карло Анчелотти пополнилась Франом Гарсией, Ардой Гюлером, Хоселу и Джудом Беллингемом.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Хоселу..это конечно не то, что фанаты ждали в замену Бензема, но что ж поделать))

Надеюсь свои 15-20 забьет и поможет Реалу в завоевании трофеев🤍

P.S. полузащита у Мадрида - огонь.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Кириллов
Очень интересно, останется ли Антонио Бланко, очень хочется увидеть его выступления
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ ZA.RMA
Хоселу..это конечно не то, что фанаты ждали в замену Бензема, но что ж поделать)) Надеюсь свои 15-20 забьет и поможет Реалу в завоевании трофеев🤍 P.S. полузащита у Мадрида - огонь.
Готов поспорить что будет полезнее Винисиуса. В конце сезона голов за сыгранные минуты у него будет больше чем у жертвы расизма
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий