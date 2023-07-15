Три игрока «Мадрида» прибыли на тренировочную базу. Из них один новичок
Начинают подготовку к новому сезону.
Новый форвард «Мадрида» Хоселу сегодня прибыл на клубную базу и присоединился к тренировкам. Также фотографы заметили Начо и Дани Карвахаля.
Это значит, что теперь все новички «королевского клуба» находятся в распоряжении Карло Анчелотти и могут начинать привыкать к новым требования.
Оцените лучшие фотографии с последней тренировки команды.
Этим летом команда Карло Анчелотти пополнилась Франом Гарсией, Ардой Гюлером, Хоселу и Джудом Беллингемом.
Надеюсь свои 15-20 забьет и поможет Реалу в завоевании трофеев🤍
P.S. полузащита у Мадрида - огонь.