Гюлер назвал трёх кумиров из «Мадрида». С одним из них он успел сыграть на поле
Предсказуемый выбор.
«Моими кумирами были Зидан, Гути и Озил. У меня даже была возможность поиграть с Месутом», − признался Арда Гюлер. Вундеркинд играл с Озилом за «Фенербахче», прежде чем Месут перешел в «Истанбул».
«Ко мне проявляли интерес многие европейские клубы. Но когда за тобой приходит «Мадрид», лучший клуб мира, решение становится очевидным. Я чувствую себя мадридистой. Хала «Мадрид»!» − сказал турок в обращении к фанатам.
18-летний новичок «Реала» впечатляет на тренировках. Он уже преступил к работе с основной командой.
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