Предсказуемый выбор.

«Моими кумирами были Зидан, Гути и Озил. У меня даже была возможность поиграть с Месутом», − признался Арда Гюлер. Вундеркинд играл с Озилом за «Фенербахче», прежде чем Месут перешел в «Истанбул».

«Ко мне проявляли интерес многие европейские клубы. Но когда за тобой приходит «Мадрид», лучший клуб мира, решение становится очевидным. Я чувствую себя мадридистой. Хала «Мадрид»!» − сказал турок в обращении к фанатам.

18-летний новичок «Реала» впечатляет на тренировках. Он уже преступил к работе с основной командой.