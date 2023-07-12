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Гюлер назвал трёх кумиров из «Мадрида». С одним из них он успел сыграть на поле

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Предсказуемый выбор.

«Моими кумирами были Зидан, Гути и Озил. У меня даже была возможность поиграть с Месутом», − признался Арда Гюлер. Вундеркинд играл с Озилом за «Фенербахче», прежде чем Месут перешел в «Истанбул».

«Ко мне проявляли интерес многие европейские клубы. Но когда за тобой приходит «Мадрид», лучший клуб мира, решение становится очевидным. Я чувствую себя мадридистой. Хала «Мадрид»!» − сказал турок в обращении к фанатам.

18-летний новичок «Реала» впечатляет на тренировках. Он уже преступил к работе с основной командой.

1 комментарий

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Нефанатик
Огнетушителей будет мало, тут нужен северный океан. Что б и тушил, и охлаждал
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