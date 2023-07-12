Арду ждет неслабая конкуренция.

Множество испанских СМИ, в том числе AS и Mundo Deportivo, сообщили, что Карло Анчелотти использовал новичка Гюлера на правом фланге во время тренировок, чаще всего на позиции вингера.

18-летний футболист славится своим ударом с левой ноги, но при этом он может делать фантастические навесы своей более слабой правой. Гюлер провел уже три тренировки в рамках предсезонки, и он смог произвести впечатление на главного тренера, выступая на правом фланга.

Вот два варианта, как Анчелотти может использовать Гюлера на этой позиции, если решит довериться юному таланту:

1. Правый вингер

После ухода Марко Асенсио «Реалу», безусловно, нужен техничный игрок справа, который может творить чудеса левой ногой.

Вряд ли Арда сразу же получил возможность выходить на этой позиции в стартовом составе, но Анчелотти может использовать его в качестве джокера, который может выходить на замену и менять ход игры. Он также может взять на себя кубковые игры, или же выходить на поле всякий раз, когда «Реалу» потребуется ротация.

2. Правый полузащитник

Ожидается, что Анчелотти будет использовать схему 4-4-2 в новом сезоне, учитывая качество и количество полузащитников в команде.

В этой системе Гюлер может стать крайним в полузащите из четырех игроков с Винисиусом и Родриго в атаке.