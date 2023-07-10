Есть первые фото! 📸

Сегодня, в понедельник, началась предсезонная подготовка «Реала» под руководством Карло Анчелотти. На «Вальдебебас» прибыло всего 12 игроков, потому что значительная часть состава получила дополнительные дни отдыха из-за выполнения своих обязанностей в сборных в начале июня.

Джуд Беллингем и Арда Гюлер первыми из основной команды прибыли на базу «Мадрида», Браим Диас и Фран Гарсия тоже участвовали в тренировке.

Список игроков первой команды, которые провели сегодня день с Карло Анчелотти:

Андрей Лунин, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Фран Гарсия, Тони Кроос, Дани Себальос, Браим Диас, Феде Вальверде, Джуд Беллингем и Арда Гюлер.

Игроки сначала прошли медицинское обследование, чтобы проверить свой уровень физической подготовки, а затем немного поработали в тренажерном зале и на поле.

На следующей неделе команда в США, где проведет несколько товарищеских матчей перед началом сезона.