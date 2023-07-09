14 комментариев

Доверие с первых дней.

После подписания двух новичков − Арды Гюлера и Джуда Беллингема − Карло Анчелотти намерен изменить тактическую схему «Мадрида».

Приход двух талантливых молодых парней означает, что теперь у клуба сразу восемь качественных хавбеков, претендующих на три позиции в центре поля. И по данным Relevo, Карлетто планирует перейти на 4-4-2.

Мы не знаем, как будет выглядеть эта расстановка, но подозреваем, что это будет знаковый diamond, также известный как 4-1-2-1-2. Анчелотти выиграл в 2003 году Лигу чемпионов с «Миланом», используя как раз такую схему. В последние пятнадцать лет использовали ее редко, но все будут только за, если она вновь появится на поле.

Вот как это будет выглядеть с нынешним составом «Мадрида». Очевидно, что выход в старте будет зависеть от формы и травм.

Как вам такой вариант от Анчи? Пишите в комментариях.