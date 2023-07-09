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Новички могут заставить Анчелотти сменить схему. Вот как будет выглядеть «Мадрид» в новом сезоне

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Доверие с первых дней.

После подписания двух новичков − Арды Гюлера и Джуда Беллингема − Карло Анчелотти намерен изменить тактическую схему «Мадрида».

Приход двух талантливых молодых парней означает, что теперь у клуба сразу восемь качественных хавбеков, претендующих на три позиции в центре поля. И по данным Relevo, Карлетто планирует перейти на 4-4-2.

Мы не знаем, как будет выглядеть эта расстановка, но подозреваем, что это будет знаковый diamond, также известный как 4-1-2-1-2. Анчелотти выиграл в 2003 году Лигу чемпионов с «Миланом», используя как раз такую схему. В последние пятнадцать лет использовали ее редко, но все будут только за, если она вновь появится на поле.

Вот как это будет выглядеть с нынешним составом «Мадрида». Очевидно, что выход в старте будет зависеть от формы и травм.

Как вам такой вариант от Анчи? Пишите в комментариях.

14 комментариев

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Даниил Кузнецов
Как вам такой вариант от Анчи? Пишите в комментариях.(с)
Это не вариант от Анчелотти, это всего лишь влажные фантазии Никиты Никулина!
А как там будет на самом деле увидим в сентябре-октябре....
+3
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+3
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TamTut
Ответ Нефанатик
Думаю Анчелотти уволят уже по ходу сезона.
Амин🤲 после матча с МС он должен был сам уйти, ибо это был провал! И со стартовым составом и с заменами и даже с установками!
+1
0
+1
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Нефанатик
Думаю Анчелотти уволят уже по ходу сезона.
+1
-1
0
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Ismail Seraliew
почему нет гюлер он же хороший
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Геннадий Чеботарев
Ответ Нефанатик
С 4-4-2 в современном футболе разве только Анчелотти и будет играть. Что бы иметь возможность выпускать всех бразильцев 😁
а чем плоха ,по твоему 4-4-2?
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Геннадий Чеботарев
Ответ TamTut
Амин🤲 после матча с МС он должен был сам уйти, ибо это был провал! И со стартовым составом и с заменами и даже с установками!
ты что говоришь? у него контракт!!! это тренеры у которых есть самолюбие и честь сами кэухолят,а этот случай не про такого. будет сидеть пока поганючей метлой не погонят! в принципе ему к этому не привыкать)))
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