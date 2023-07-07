Тибо Куртуа наслаждается медовым месяцем. Бельгийский голкипер и его жена Мишель Герциг были замечены на пляже Форментеры в окружении членов своей семьи после свадьбы в Каннах.

31-летний Тибо был в хорошем настроении после скандала в сборной Бельгии из-за капитанской повязки. Напомним, что Куртуа покинул расположение национальной команды, когда капитанскую повязку в матче против Австрии получил Ромелу Лукаку, а не сам Тибо, в связи с отсутствием основного капитана Кевина Де Брюйне.