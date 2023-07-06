Есть довольно конкретный вариант.

«Реал Мадрид» планирует отдать Арду Гюлера в аренду, если он покажет, что не готов играть за первую команду, сообщает Хоакин Марото из Diario AS.

Турецкий полузащитник может отправиться в леверкузенский «Байер». Немецкая команда, которой руководит экс-звезда мадридского «Реала» Хаби Алонсо, уже поинтересовалась вопросом аренды 18-летнего футболиста.

План «сливочных» на предсезонку, как сообщается, — использовать Арду Гюлера в качестве нападающего, так как в команде просто слишком много полузащитников.

Гюлер обычно чувствует себя комфортно, играя в качестве продвинутого плеймейкера, в особенности на правом фланге.

«Реал Мадрид» заплатил «Фенербахче» 20 миллионов евро плюс потенциальные бонусы, чтобы подписать полузащитника. Однако, как утверждает журналист Тони Хуанмарти, сделка могла обойтись мадридцам намного дороже.