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«Реал» пообещал юному Гюлеру игровую практику, но что если он не впечатлит на предсезонке? В клубе уже знают ответ

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Есть довольно конкретный вариант.

«Реал Мадрид» планирует отдать Арду Гюлера в аренду, если он покажет, что не готов играть за первую команду, сообщает Хоакин Марото из Diario AS.

Турецкий полузащитник может отправиться в леверкузенский «Байер». Немецкая команда, которой руководит экс-звезда мадридского «Реала» Хаби Алонсо, уже поинтересовалась вопросом аренды 18-летнего футболиста.

План «сливочных» на предсезонку, как сообщается, — использовать Арду Гюлера в качестве нападающего, так как в команде просто слишком много полузащитников.

Гюлер обычно чувствует себя комфортно, играя в качестве продвинутого плеймейкера, в особенности на правом фланге.

«Реал Мадрид» заплатил «Фенербахче» 20 миллионов евро плюс потенциальные бонусы, чтобы подписать полузащитника. Однако, как утверждает журналист Тони Хуанмарти, сделка могла обойтись мадридцам намного дороже.

2 комментария

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Ruslan3132
Год в Германии был бы кстати, рановато парню в Реале бегать под основой...Ну посмотрим, тренеру виднее.
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corazón blanco
Ответ Ruslan3132
Год в Германии был бы кстати, рановато парню в Реале бегать под основой...Ну посмотрим, тренеру виднее.
По стопам Карвахаля) Фланг - один и тот же, функционал только разный) А вообще забавно с таких новостей, он только сегодня официально перешел, а уже знают, что его будут использовать на позиции нападающего) Он замена ушедшему Асенсио, а вот Родриго на позиции ЦН как раз таки и будет скорее всего играть большую часть сезона. Хотя безусловно я так же разделяю мнение, что регулярная игровая практика ему необходима и если поступит хорошее предложение (имеется ввиду, добротный клуб с сильной лиги, с отличным специалистом, который развивает молодежь и перспективой игры в старте) то не стоит крутить носом, а нужно соглашаться.
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