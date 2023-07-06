Говорит Мадрид
Блог

Гюлер мог обойтись «Реалу» намного дороже, чем предполагалось. За юную звезду не грех переплатить?

Арда Гюлер Арда Гюлер
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

«Барселона» была близка к трансферу Арды Гюлера, пока «Реал» не включился в гонку за игрока. Как только мадридцы начали работу над подписанием юного полузащитника, сделка завершилась за пару дней.

Мадридцы не только предложили футболисту место в составе первой команды уже с этого лета, но и предоставили более выгодные финансовые условия и для Гюлера, и для турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «Мадрид» заплатит за Арду 20 миллионов евро + 10 может последовать в качестве бонусов. Однако теперь известный испанский журналист Тони Хуанмарти заявил, что стоимость сделки может превысить 50 миллионов евро.

«Сумма трансфера Арды Гюлера в «Реал», не считая зарплаты игрока, может в конечном итоге превысить 50 миллионов.

Комиссия отца составила больше 15 миллионов, кроме того, первоначальное предложение турецкому клубу было улучшено по просьбе семьи игрока.

Дорого или дешево? Время покажет».

Без сомнения, если это действительно так, траты на Гюлера окажутся значительно выше, чем предполагалось. Однако, несмотря на то, что в контракте полузащитника была указана очень небольшая клаусула (17,5 млн евро), нет ничего необычного в том, что мадридцы готовы заплатить больше, чтобы заполучить одного из самых многообещающих игроков нашего времени.

Но действительно, как сказал Хуанмарти, время покажет.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan3132
Абсолютная чушь про 50млн.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ Ruslan3132
Абсолютная чушь про 50млн.
Верно. Нет ни единой предпосылки и даже минимально косвенного подтверждения словам журналиста. Короче, желтуха на хайпе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Классный игрок с большим потенциалом. Надеюсь сможет навязать достойную борьбу за место в стартовом составе. Ну и более, чем отличная замена Марко, конечно удар не такой шикарный, хотя тоже неплохой, но зато со скоростью, дриблингом и виденьем поля дела обстоят куда лучше.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий