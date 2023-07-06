«Барселона» была близка к трансферу Арды Гюлера, пока «Реал» не включился в гонку за игрока. Как только мадридцы начали работу над подписанием юного полузащитника, сделка завершилась за пару дней.

Мадридцы не только предложили футболисту место в составе первой команды уже с этого лета, но и предоставили более выгодные финансовые условия и для Гюлера, и для турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «Мадрид» заплатит за Арду 20 миллионов евро + 10 может последовать в качестве бонусов. Однако теперь известный испанский журналист Тони Хуанмарти заявил, что стоимость сделки может превысить 50 миллионов евро.

«Сумма трансфера Арды Гюлера в «Реал», не считая зарплаты игрока, может в конечном итоге превысить 50 миллионов.

Комиссия отца составила больше 15 миллионов, кроме того, первоначальное предложение турецкому клубу было улучшено по просьбе семьи игрока.

Дорого или дешево? Время покажет».

Без сомнения, если это действительно так, траты на Гюлера окажутся значительно выше, чем предполагалось. Однако, несмотря на то, что в контракте полузащитника была указана очень небольшая клаусула (17,5 млн евро), нет ничего необычного в том, что мадридцы готовы заплатить больше, чтобы заполучить одного из самых многообещающих игроков нашего времени.

Но действительно, как сказал Хуанмарти, время покажет.