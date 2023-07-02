Новый лидер и Беллингем в тройке. Как выглядит обновленная зарплатная ведомость «Мадрида»
Некоторые изменения.
Трансферное окно открылось не так давно, а «Мадрид» уже не только разгрузил, но и слегка загрузил зарплатную ведомость.
Вот как выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков «королевского клуба» после продления Тони Крооса, ухода Эдена Азара и трансфера Джуда Беллингема.
Текущий топ-10
1. Тони Кроос − €11,7 млн*.
2. Давид Алаба − €10,8 млн.
3. Джуд Беллингем − €10,5 млн (по информации COPE)
3. Лука Модрич − €10,5 млн.
5. Винисиус Жуниор − €10 млн.
6. Тибо Куртуа − €7,2 млн.
7. Антонио Рюдигер − €7 млн.
8. Орельен Тчуамени − €6 млн.
9. Ферлан Менди − €5 млн.
9. Дани Карвахаль − €5 млн.
*в год «чистыми» по данным Capology
Ожидается, что к закрытию трансферного окна список не сильно изменится. Правда, в ближайшее время Винисиус может подписать новый контракт и выйти на первое место, а Ферлан Менди − покинуть клуб.
как Роналду получать будет в 2-3 раза больше,но сможет также эффективно забивать?