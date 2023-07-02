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Новый лидер и Беллингем в тройке. Как выглядит обновленная зарплатная ведомость «Мадрида»

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Тони Кроос Тони Кроос
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Давид Алаба Давид Алаба
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Лука Модрич Лука Модрич
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Ферлан Менди Ферлан Менди
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Футбол Футбол

Некоторые изменения.

Трансферное окно открылось не так давно, а «Мадрид» уже не только разгрузил, но и слегка загрузил зарплатную ведомость.

Вот как выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков «королевского клуба» после продления Тони Крооса, ухода Эдена Азара и трансфера Джуда Беллингема.

Текущий топ-10

1. Тони Кроос − €11,7 млн*.

2. Давид Алаба − €10,8 млн.

3. Джуд Беллингем − €10,5 млн (по информации COPE)

3. Лука Модрич − €10,5 млн.

5. Винисиус Жуниор − €10 млн.

6. Тибо Куртуа − €7,2 млн.

7. Антонио Рюдигер − €7 млн.

8. Орельен Тчуамени − €6 млн.

9. Ферлан Менди − €5 млн.

9. Дани Карвахаль − €5 млн.

*в год «чистыми» по данным Capology

Ожидается, что к закрытию трансферного окна список не сильно изменится. Правда, в ближайшее время Винисиус может подписать новый контракт и выйти на первое место, а Ферлан Менди − покинуть клуб.

3 комментария

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Harut Hovsepyan
Шикарные цифры. Нет никого, о ком можно сказать, что не заслужил такую з/п (а некоторые даже большую заслуживают). Все-таки Перес - мастер своего дела!
+3
0
+3
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Mr. Galacticos
как же сюда вместиться мбаппе (если перейдет)?
как Роналду получать будет в 2-3 раза больше,но сможет также эффективно забивать?
+1
0
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Коридзе Автандил
А где Родриго?
0
0
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