Некоторые изменения.

Трансферное окно открылось не так давно, а «Мадрид» уже не только разгрузил, но и слегка загрузил зарплатную ведомость.

Вот как выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков «королевского клуба» после продления Тони Крооса, ухода Эдена Азара и трансфера Джуда Беллингема.

Текущий топ-10

1. Тони Кроос − €11,7 млн*.

2. Давид Алаба − €10,8 млн.

3. Джуд Беллингем − €10,5 млн (по информации COPE)

3. Лука Модрич − €10,5 млн.

5. Винисиус Жуниор − €10 млн.

6. Тибо Куртуа − €7,2 млн.

7. Антонио Рюдигер − €7 млн.

8. Орельен Тчуамени − €6 млн.

9. Ферлан Менди − €5 млн.

9. Дани Карвахаль − €5 млн.

*в год «чистыми» по данным Capology

Ожидается, что к закрытию трансферного окна список не сильно изменится. Правда, в ближайшее время Винисиус может подписать новый контракт и выйти на первое место, а Ферлан Менди − покинуть клуб.