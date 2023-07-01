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«Лацио» интересуется Лукасом Васкесом

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Лукасом Васкесом, которому сегодня исполняется 32 года, интересуется клуб из Серии А. Речь идет о «Лацио», по сообщениям Il Messaggero, римская команда хочет усилить состав представителем мадридского «Реала».

Лукас не изъявляет желания покидать «Мадрид», хотя и не является игроком стартового состава. Испанец чаще всего выступает, как дублер Дани Карвахаля на правом фланге и в прошлом сезоне сыграл 30 матчей за Королевский клуб.

 В Италии оценивают Васкеса в 8 млн евро, контракт футболиста с «Мадридом» рассчитан до конца следующего сезона, но проблемой является его высокая зарплата в 5 млн евро, если Лукас согласится на переезд в Серию А, то ему нужно будет пойти на ее сокращение.

2 комментария

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corazón blanco
Ответ Илрис Мусирмонов
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А Вы точно болельщик Мадрида? Лукас - добротный футболист. Да, он не хватает звезд с неба. Но он настоящий боец, мадридиста, который работает на тренировках и ждет своего шанса и когда выходит, не портит картины и отдает всего себя на поле. Такие игроки, как Начо и Васкес должны быть в каждой команде.
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