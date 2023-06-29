После шокирующего ухода Карима Бензема мадридскому «Реалу» было необходимо выбрать нового капитана.

Как и ожидалось, в предстоящем сезоне новым капитаном «Мадрида» станет Начо Фернандес – центральный защитник, играющий в клубе с самого детства. А в первой команде – уже 12 лет.

Итак, вот все четыре капитана «Реала» в порядке убывания:

1. Начо

2. Лука Модрич

3. Дани Карвахаль

4. Тони Кроос

Тибо Куртуа и Феде Вальверде могут примерить капитанскую повязку в сезоне-2024/25, так как следующим летом истекают контракты Крооса и Модрича.