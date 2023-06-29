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Стали известны все 4 капитана «Реала» на следующий сезон. Команда выбрала лучшего преемника повязки Бензема 💣💣💣

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После шокирующего ухода Карима Бензема мадридскому «Реалу» было необходимо выбрать нового капитана.

Как и ожидалось, в предстоящем сезоне новым капитаном «Мадрида» станет Начо Фернандес – центральный защитник, играющий в клубе с самого детства. А в первой команде – уже 12 лет.

Итак, вот все четыре капитана «Реала» в порядке убывания:

1. Начо

2. Лука Модрич

3. Дани Карвахаль

4. Тони Кроос

Тибо Куртуа и Феде Вальверде могут примерить капитанскую повязку в сезоне-2024/25, так как следующим летом истекают контракты Крооса и Модрича.

Real Madrid have a new captain! Nacho Fernandez takes armband from Karim Benzema and confirms new one-year deal at Bernabeu | Goal.com UK

2 комментария

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Арген Акматов
Учитывая, что Лука будет меньше играть, Начо не попадет в старт, а Карвахаль травмируется, основным будет Кросс, а то и Куртуа
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Камил Мамедов
Когда-нибудь эти новости перестанут выходить? Капитанов там выбирают по сроку нахождения в команде, не был бы Начо капитаном, если бы выбирать надо было
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