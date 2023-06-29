Стали известны все 4 капитана «Реала» на следующий сезон. Команда выбрала лучшего преемника повязки Бензема 💣💣💣
После шокирующего ухода Карима Бензема мадридскому «Реалу» было необходимо выбрать нового капитана.
Как и ожидалось, в предстоящем сезоне новым капитаном «Мадрида» станет Начо Фернандес – центральный защитник, играющий в клубе с самого детства. А в первой команде – уже 12 лет.
Итак, вот все четыре капитана «Реала» в порядке убывания:
1. Начо
2. Лука Модрич
3. Дани Карвахаль
4. Тони Кроос
Тибо Куртуа и Феде Вальверде могут примерить капитанскую повязку в сезоне-2024/25, так как следующим летом истекают контракты Крооса и Модрича.
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