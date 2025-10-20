Болельщики «Мадрида», смотревшие матч «Монтеррея» и «Пумас» в мексиканской лиге, точно пустили слезу из-за ностальгии. Тем вечером ворота «Пумас» защищал Кейлор Навас, а с капитанской повязкой «Монтеррея» на поле вышел Серхио Рамос.

Экс-одноклубники по «Реалу» и «ПСЖ» теперь стали соперниками, победителем из очной дуэли вышел испанец. В добавленное к первому тайму время команда Рамоса получила право на пенальти, к точке подошел капитан и уверенно реализовал попытку.

Сториз Серхио после игры:

Матч закончился ничьей 1:1, а встреча бывших товарищей по команде получилась теплой.

У Наваса и Рамоса – 121 матч за «Мадрид» и «ПСЖ» во всех турнирах, они провели на поле 10 552 совместные минуты.

Ностальгия?