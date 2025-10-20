🎥 Рамос и Навас – теперь соперники. Серхио пробил пенальти в ворота экс-товарища по «Мадриду»
Болельщики «Мадрида», смотревшие матч «Монтеррея» и «Пумас» в мексиканской лиге, точно пустили слезу из-за ностальгии. Тем вечером ворота «Пумас» защищал Кейлор Навас, а с капитанской повязкой «Монтеррея» на поле вышел Серхио Рамос.
Экс-одноклубники по «Реалу» и «ПСЖ» теперь стали соперниками, победителем из очной дуэли вышел испанец. В добавленное к первому тайму время команда Рамоса получила право на пенальти, к точке подошел капитан и уверенно реализовал попытку.
Сториз Серхио после игры:
Матч закончился ничьей 1:1, а встреча бывших товарищей по команде получилась теплой.
У Наваса и Рамоса – 121 матч за «Мадрид» и «ПСЖ» во всех турнирах, они провели на поле 10 552 совместные минуты.
Ностальгия?