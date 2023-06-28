Уже дебютировал за основу.

По данным немецкого издания Bild, «Дортмунд» положил глаз на атакующего хавбека «Мадрида» Серхио Аррибаса.

В этом сезоне в 40 матчах за «Кастилью» игрок забил 21 гол и отдал 7 голевых передач. Статистика за все команды системы «королевского клуба» выглядит следующим образом:

Его талант и впечатляющие бомбардирские способности привлекли интерес клубов в Испании и за ее пределами.

«Мадрид» не планирует расставаться с Аррибасом, но может отдать 21-летнего игрока в годичную аренду. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.