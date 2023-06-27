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«Сумасшедшие деньги»: стало известно, от какой зарплаты отказался Модрич ради «Реала»

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Хорват выбрал футбол на высшем уровне.

«Самое большое предложение по зарплате»: раскрыта огромная жертва Модрича, чтобы остаться в «Реале»

«Лука Модрич получил от Саудовской Аравии одно из самых больших предложений по зарплате в истории футбола», — сказал инсайдер Фабрицио Романо.

«Есть только одна причина, почему он отказался: он хочет снова играть, сражаться и побеждать в клубе всей его жизни – «Реал Мадрид».

Цифра, которая фигурирует в новостях о Модриче – 150 миллионов евро в год, именно от такой зарплаты отказался хорват.

В сентябре Модричу исполнится 38 лет, он сыграл 52 игры за «Реал» в прошлом сезоне плюс семь игр на чемпионате мира за сборную. При этом он забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.

4 комментария

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ZA.RMA
Думаю, что если Модрич захочет, то ему и в следующем году предложат столько же.

Но надеюсь, что все-таки Мадрид станет его последним клубом и там же он завершит свою карьеру.
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Нефанатик
Ответ ZA.RMA
Думаю, что если Модрич захочет, то ему и в следующем году предложат столько же. Но надеюсь, что все-таки Мадрид станет его последним клубом и там же он завершит свою карьеру.
Думаю надо думать что бы так не говорить. Ему и в этот раз никто 150 в год не предлагал, а в следующем тем более не предложат. При всем уважении к Модричу, но никто не откажется 1 сезон сыграть в Саудовской Аравии в 38 лет за 150 млн. Это 34,7 млн рублей в день. Это огромные деньги даже для миллионера Модрича
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+2
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mishok88
Да и плюс, скорее всего, он просто не хочет жить в Саудовской Аравии. Ему в Мадриде комфортно, как в клубе, так и в самом городе
0
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Moffo
Великий футболист, легендарная карьера, и закончить эту историю в Мадриде, а не на заработках это достойный финал. Надеюсь будет играть до ЧМ в штатах, Модрич до сих пор топ и по делу на своем месте.
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