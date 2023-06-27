Хорват выбрал футбол на высшем уровне.

«Лука Модрич получил от Саудовской Аравии одно из самых больших предложений по зарплате в истории футбола», — сказал инсайдер Фабрицио Романо.

«Есть только одна причина, почему он отказался: он хочет снова играть, сражаться и побеждать в клубе всей его жизни – «Реал Мадрид».

Цифра, которая фигурирует в новостях о Модриче – 150 миллионов евро в год, именно от такой зарплаты отказался хорват.

В сентябре Модричу исполнится 38 лет, он сыграл 52 игры за «Реал» в прошлом сезоне плюс семь игр на чемпионате мира за сборную. При этом он забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.