📸 Фото маленького Мбаппе из семейного архива. Крошечный Кики с родными и в любимой футболке Анри

Килиан Мбаппе дал большое интервью французской газете L'Équipe, журналисты также поговорили с мамой футболиста. Женщина поделилась с изданием фотографиями маленького Кики из семейного альбома Мбаппе.

Для обложки номера тоже выбрали фотку крошечного Килиана.

И еще немного фотографией со страниц L'Équipe.

Нарядился на Хэллоуин

Сам Килиан не помнит, это футболка Анри или Зидана

С младшим братом.

С папой.

С бабушкой.

В форме «Арсенала» с именем Тьерри Анри, Килиан фанат легенды: «Ах, Тити! Я просто обожал его футболку, мама даже говорила, что это слишком! Он настоящий пример, для меня был эталоном. Всегда буду его фанатом».

Вот такой вот малышарик.

А глаза все те же.