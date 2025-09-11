📸 Фото маленького Мбаппе из семейного архива. Крошечный Кики с родными и в любимой футболке Анри
Килиан Мбаппе дал большое интервью французской газете L'Équipe, журналисты также поговорили с мамой футболиста. Женщина поделилась с изданием фотографиями маленького Кики из семейного альбома Мбаппе.
Для обложки номера тоже выбрали фотку крошечного Килиана.
И еще немного фотографией со страниц L'Équipe.
С младшим братом.
С папой.
С бабушкой.
В форме «Арсенала» с именем Тьерри Анри, Килиан фанат легенды: «Ах, Тити! Я просто обожал его футболку, мама даже говорила, что это слишком! Он настоящий пример, для меня был эталоном. Всегда буду его фанатом».
Вот такой вот малышарик.
А глаза все те же.