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Как может выглядеть состав «Мадрида» в сезоне-23/24, если клуб больше не сделает трансферы

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Как будто бы больше нет позиций для усиления.

Хотя трансферное окно в Испании будет официально открыто только с 1 июля, «Мадрид» уже практически совершил все сделки на рынке.

Из команды ушли несколько игроков, а на их место зашли Джуд Беллингем и Хоселу. Кроме этого вернулись Браим Диас, Фран Гарсия и Винисиус Тобиас. По словам испанских источников, команда фактически укомплектована.

Вот как может выглядеть стартовый состав «сливочных» в следующем сезоне:

«Мадрид XI»: Куртуа, Фран, Алаба, Милитао, Карвахаль, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго.

Кажется, что на позицию «девятого» номера можно было бы взять еще одного игрока. Или нет?

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