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«Повязка − всего лишь деталь». Карраско рассказал о том, как сборная отреагировала на отъезд Куртуа

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Не понравилось, что ему не дали капитана.

Конфликт в сборной Бельгии и не думает заканчиваться. Казалось, что после чемпионата мира в Катаре наступит затишье, но июньский вызов разжег новый пожар. В его эпицентре − вратарь «Мадрида» Тибо Куртуа и капитанская повязка. По словам клуба, игрок вернулся обратно, так как почувствовал дискомфорт в колене. На самом же деле у него возникла проблема с тренером сборной Доменико Тедеско, о чем он сам сообщил на пресс-конференции.

«Я удивлен и шокирован. Мы решили, что Де Брюйне будет капитаном, а Лукаку и Куртуа на равных − вице-капитанами. Он сказал мне, что расстроен и поедет домой. Я попытался поговорить с ним, потому что это было трудно решение. Для меня ничего не изменилось. Я тоже должен смириться с этим, а он должен дать мне объяснения. После этого посмотрим», − сказал Тедеско.

Последним в конфликт вступил Янник Феррейра Карраско, еще один из тяжеловесов раздевалки сборной Бельгии. Игроку «Атлетико» было что сказать своему товарищу по команде.

«Мы разочарованы его реакцией, − сказал он телеканалу RTBF. − В конце концов, он часть команды, один из трех капитанов. Повязка − всего лишь деталь. Вы должны показать, что вы лидер и капитан, личностью. Он решил уйти. Были ли у него проблемы или нет, мы не знаем. Но одной из причин ухода также была повязка».

Тибо Куртуа якобы чувствует, что его не ценят в сборной. Де Брюйне пропускает сбор, потому решил, что капитаном должен быть он, а не Лукаку, в пользу которого был сделан выбор. Это возмутило вратаря.

Это не умаляет того факт, что у бельгийца действительно есть небольшой дискомфорт в правом колене. В своем недавнем заявлении он утверждает, что у него травма, но также отрицает слова тренера и выступает против выноса на публику частных разговоров. Похоже, что между сторонами присутствует приличная дистанция.

1 комментарий

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The Greatest Grenader
Тедеско тока пришёл,а уже создаёт проблемы.почему Лукаку должен быть вместо КДБ?Лакаку уже всё показал в финале.
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