8 комментариев

Теперь еще и играть будут за одну команду!

Хоселу женат на Мелани Каньисарес с 2016 года, а Карвахаль женат на ее сестре Дафне Каньисарес с 2022 года. Таким образом, судьба пожелала, чтобы жизни обоих футболистов пересеклись не только в жизни, но и на поле.

Дафна и Мелани Каньисарес родились на Майорке и имеют голландское происхождение. Дафна работала стюардессой и моделью и в настоящее время является владельцем компании Blue Weddings, специализирующейся на организации свадеб и светских мероприятий.

У Мелани 11 000 подписчиков в инстаграме, где она демонстрирует свой стиль и, прежде всего, своих сыновей Лео и Лукаса, а также своего мужа Хоселу. Он часто делится со своими подписчиками прекрасными отношениями с сестрой.

У Дафны подписчиков побольше - аж 170 000, там часто можно найти платный контент об автомобилях, украшениях или напитках.

Хоселу и Мелани Каньисарес поженились в 2016 году, а Карвахаль и Дафна после четырех лет отношений поженились прошлым летом.