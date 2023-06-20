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Ого! Новичок «Реала» Хоселу и Дани Карвахаль женаты на сестрах-близняшках🔥🔥🔥

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Теперь еще и играть будут за одну команду!

Хоселу женат на Мелани Каньисарес с 2016 года, а Карвахаль женат на ее сестре Дафне Каньисарес с 2022 года. Таким образом, судьба пожелала, чтобы жизни обоих футболистов пересеклись не только в жизни, но и на поле.

Дафна и Мелани Каньисарес родились на Майорке и имеют голландское происхождение. Дафна работала стюардессой и моделью и в настоящее время является владельцем компании Blue Weddings, специализирующейся на организации свадеб и светских мероприятий.

У Мелани 11 000 подписчиков в инстаграме, где она демонстрирует свой стиль и, прежде всего, своих сыновей Лео и Лукаса, а также своего мужа Хоселу. Он часто делится со своими подписчиками прекрасными отношениями с сестрой.

Real Madrid Family

У Дафны подписчиков побольше - аж 170 000, там часто можно найти платный контент об автомобилях, украшениях или напитках.

Daphne Cañizares: la ‘wedding planner’ que enamoró a Carvajal del Real Madrid
Spanish-Wags on Tumblr

Хоселу и Мелани Каньисарес поженились в 2016 году, а Карвахаль и Дафна после четырех лет отношений поженились прошлым летом.

8 комментариев

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Rova Esenov
Дубль
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Zalupechkin
у Хоселу жена симпатичнее , чем у Карвахаля
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aya
Хороши близняшки! Совет да любовь))
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Reineke_Lis
Было бы забавно, если бы они вдобавок оказались дочерьми Канисареса))
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shkamm05@icloud.com
Главное не перепутать😹
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горбатый видеосудья
сестро..
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achrustalev
Начиная читать заголовок, грешным делом подумал, что они женаты на одной и той же.
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Sergy Grand
Bojalar
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