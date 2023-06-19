Как Карло Анчелотти будет использовать Хоселу: у итальянца есть минимум два варианта
«Реал Мадрид» подтвердил аренду Хоселу у «Эспаньола» на один сезон.
Хоселу с «Мадридом» связывает интересная история. Он присоединился к «Кастилье» в 2009 году и считался очень многообещающим игроком, но найти себе место в первой команде так и не смог. Испанец дебютировал в основном составе «Мадрида» в 2011 году и даже забил, но в итоге был отправлен в Германию
Хоселу вернулся в клуб в непростой момент, когда «Реалу» нужно решить проблему с заменой Карима Бензема.
Давайте посмотрим, как Карло Анчелотти может использовать 33-летнего нападающего:
Центрфорвард
Хоселу — чистый нападающий. В прошлом сезоне он забил 17 голов за «Эспаньол» в 38 играх.
Это говорит о том, что Анчелотти может гарантировать команде голы, если он использует 33-летнего игрока в качестве центрального нападающего в атакующей тройке с участием Винисиуса и Родриго.
Футболист,способный забить двузначное число голов за «Эспаньол», который создавал не так много голевых моментов и в конечном итоге вылетела из Ла Лиги, безусловно, может добиться большего успеха в «Реале».
Второй нападающий
Хоселу может играть в качестве второго нападающего в схеме 4-4-2. Он делал это много раз в прошлом.
Анчелотти знаком с этой схемой. Мы видели, ее в исполнении Винисиуса и Бензема в прошлом и позапрошлом сезонах.
Эта расстановка нравится Анчелотти, поскольку так в стартовом составе можно будет выставить больше полузащитников.
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