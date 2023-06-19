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Как Карло Анчелотти будет использовать Хоселу: у итальянца есть минимум два варианта

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«Реал Мадрид» подтвердил аренду Хоселу у «Эспаньола» на один сезон.

 

Хоселу с «Мадридом» связывает интересная история. Он присоединился к «Кастилье» в 2009 году и считался очень многообещающим игроком, но найти себе место в первой команде  так и не смог. Испанец дебютировал в основном составе «Мадрида» в 2011 году и даже забил, но в итоге был отправлен в Германию

Хоселу вернулся в клуб в непростой момент, когда «Реалу» нужно решить проблему с заменой Карима Бензема.

Давайте посмотрим, как Карло Анчелотти может использовать 33-летнего нападающего:

Центрфорвард

Хоселу — чистый нападающий. В прошлом сезоне он забил 17 голов за «Эспаньол» в 38 играх.

Это говорит о том, что Анчелотти может гарантировать команде голы, если он использует 33-летнего игрока в качестве центрального нападающего в атакующей тройке с участием Винисиуса и Родриго.

Футболист,способный забить двузначное число голов за «Эспаньол», который создавал не так много голевых моментов и в конечном итоге вылетела из Ла Лиги, безусловно, может добиться большего успеха в «Реале».

Второй нападающий

Хоселу может играть в качестве второго нападающего в схеме 4-4-2. Он делал это много раз в прошлом.

Анчелотти знаком с этой схемой. Мы видели, ее в исполнении Винисиуса и Бензема в прошлом и позапрошлом сезонах.

Эта расстановка нравится Анчелотти, поскольку так в стартовом составе можно будет выставить больше полузащитников.

3 комментария

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Геннадий Чеботарев
в реале у него нет вариантов.все его варианты в Рио. там наконец то и встретится со своим любимцем ришарлисоном.
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Вадим Слуцкий
1-й вариант: мариновать на лавке. 2-й вариант: на лавке мариновать.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Геннадий Чеботарев
в реале у него нет вариантов.все его варианты в Рио. там наконец то и встретится со своим любимцем ришарлисоном.
кто то в тихаря пукнул и убег)))) если не согласен так хоть голос подал бы))))
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