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В «Сосьедаде» самые вкусные призы игроку года – дарят рыбу и мясо, но откуда это взялось?

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«Реал Сосьедад» вручил Такефусе Кубо несколько огромных кусков мяса и сыра в качестве награды игроку сезона – 22-летний японец настрелял 9+4 в 35 матчах.

Для «Сосьедада» это уже в какой-то степени традиция. Каждый год баскский клуб готовит что-то очень вкусное и дорогое, чтобы поздравить лучшего игрока сезона.

Мартину Эдегору в свое время подарили огромную рыбу.

У Александра Исака тоже был кусок мяса.

Сан-Себастьян – город, в котором базируется «Реал Сосьедад», – известен как одно из самых гастрономически богатых мест в Европе. Он также является одним из лидеров по количеству элитных ресторанов, расположенных в одном городе.

Возможно, такие награды даже лучше, чем просто медали или мини-кубки. В любом случае, Кубо получил и то, и другое.

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