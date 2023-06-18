Уже долгое время в прессе появляются сообщения об интересе «Реала» к Хоселу. Наконец Фабрицио Романо, король футбольных инсайдов, рассказал, что «Мадрид» возьмет нападающего в аренду.

По данным итальянца, ради перехода в «королевский клуб» испанец согласился пойти на снижение зарплаты. «Эспаньол» получит за Хоселу 500 тысяч евро, у «сливочных» будет право выкупа игрока за 1,5 млн евро.

Мнение фанатов «Реала» об аренде Хоселу разделилось. Некоторые уверены, что испанец не подходит «Мадриду», другие считают, футболист поможет команде, у которой фактически не осталось нападающих.

Своим мнением болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Господи, я просто надеюсь, что он не возьмет 9-й номер».

💭 «Окей, мы поняли, Хоселу переходит в «Мадрид». А мы собираемся подписывать нападающего?»

💭 «Я не большой фанат Хоселу, но давайте говорить откровенно, у нас нет нападающих, а этот парень вполне неплох. Снизил зарплату, чтобы играть за «Реал», много забивает за сборную. Хороший вариант за такую сумму».

💭 «Что-то похожее было с Мариано. Он тоже сперва должен был быть только в аренде, а потом мы не могли от него отделаться. Хоселу не так уж и плох, я бы назвал его середняком, но надеюсь, что его прибывание в «Мадриде» закончится арендой».

💭 «Кто-то объяснит мне, почему его нельзя было купить? Зачем эта аренда? Он ведь отличный форвард, а у нас вообще нет нападающих».

💭 «Хорошо, что его не купили, а взяли в аренду. Если он провалится, от него можно будет легко избавиться, а если он заиграет, то мы можем его выкупить».

💭 «При всем уважении к Хоселу, «Мадриду» нужен топовый нападающий. Иначе для нас следующий сезон будет очень сложным и тяжелым. Но я верю, что Перес в ближайшие недели сможет подписать топового нападающего».

💭 «Отличная сделка, но, извините, Хоселу – игрок замены. Нам нужен нападающий, который будет играть стабильно, а главное, качественно».

А как вам аренда Хоселу? Чего ждете от испанца?